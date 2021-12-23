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Самозанятые заплатили более 533 млн рублей налогов в бюджет Москвы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В ноябре самозанятые перечислили рекордную сумму налога в бюджет Москвы за все время действия этого налогового режима — 533,8 млн рублей. Всего сначала года самозанятые заплатили 4,2 млрд рублей налога, что в 4,4 раза больше поступлений за тот же период 2020 года.

Самозанятые заплатили более 533 млн рублей налогов в бюджет Москвы

На 1 декабря в столице зарегистрировано 831,8 тыс. самозанятых. Это 23% от общего количества плательщиков налога на профессиональный доход в России, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В ноябре их число выросло на пять процентов, а с начала 2021 года — на 74%. Самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются доставка, строительство, аренда квартир, маркетинг и реклама. 

С начала 2019 года суммарный доход таких работников составил 290 млрд рублей, или 38% от общего дохода всех самозанятых в России.

Средний размер чека в ноябре этого года достиг 2497 рублей, увеличившись по отношению к январю этого года на 31%, а по отношению к ноябрю 2020 года — на 39%. Прирост чеков в ноябре этого года составил 5,6 млн штук — почти на треть больше, чем в ноябре 2020 года.

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Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock

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