Самозанятым предложили на 100% гарантирующий оплату сервис «Подписант»

«СберКорус» предложил самозанятым и физлицам сервис «Подписант», способный гарантировать 100%-ную оплату работы.
«Сервис поможет компаниям организовать полностью безбумажный юридически значимый документооборот с самозанятыми и физлицами и всегда получать закрывающие документы, а для самозанятых и физлиц станет 100% гарантией оплаты», — пояснили в пресс-службе «СберКорус».
Сервис предлагает самозанятым и физическим лицам полностью бесплатное подписание документов. Юридические лица получают бесплатный доступ к сервису только на 14 дней с возможностью подписать пять документов и добавить пять подписантов.
Клиентами уже стали 30 компаний, которые обмениваются документами с 300 самозанятыми. Уже отправлено около 2600 документов. Среди пользователей сервиса компания «Союзпечать», агентство маркетинговых исследований «Analytic Research Group», архитектурное бюро «ПКФ Стройреконструкция».
Сервис дает 100% гарантию юридической значимости подписания документов по 63 ФЗ «Об электронной подписи» благодаря автоматическому выпуску электронной подписи для всех сторон сделки.
Оформление одного документа в бумажном виде, включая закупку бумаги, печать, отправку почтой или курьером обходится в среднем в 200 рублей, а сроки подписания могут варьироваться от 3 до 7 рабочих дней. «Подписант» помогает компаниям сократить затраты на логистику и хранение документов на 90% и на 70 % сократить время на подписание документов и возврат «закрывашек».
По данным ФНС, в 2021 году количество самозанятых выросло более чем в два раза и достигло 3,5 млн человек. За 11 месяцев 2021 года самозанятые задекларировали 745 млрд рублей.
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Фото на обложке: Unsplash
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