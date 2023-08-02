Число самозанятых с начала года увеличилось на 23% — ФНС

Число самозанятых с начала года увеличилось на 23% и на данный момент составляет более 8 млн человек. Несмотря на рост количества плательщиков налога на профессиональных доход, начисления по их доходам упали – в июле они снизились на 125,6 млн рублей по сравнению с июнем.
Количество плательщиков налога на профессиональный доход с начала года выросло на 23% и достигло 8,06 млн человек. Об этом свидетельствуют предоставленные ФНС статистические данные.
Несмотря на рост числа самозанятых, начисления по их доходам снизились. В июле самозанятым начислили 4,99 млрд рублей налогов – на 125,6 млн рублей меньше, чем в июне. Выплаты самозанятых физических лиц снизились на 136 млн рублей, юридических лиц – на 10,6 млн рублей.
Совокупная выручка плательщиков налога на профессиональный доход в июле составила 108,7 млрд рублей, сократившись на 2,2 млрд рублей с конца июня. Аналогичная статистика по юрлицам – 68,8 млрд рублей при росте на 320 млн рублей.
Фото на обложке: Yuganov Konstantin /
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