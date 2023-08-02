Число самозанятых с начала года увеличилось на 23% и на данный момент составляет более 8 млн человек. Несмотря на рост количества плательщиков налога на профессиональных доход, начисления по их доходам упали – в июле они снизились на 125,6 млн рублей по сравнению с июнем.

Число самозанятых с начала года увеличилось на 23% — ФНС