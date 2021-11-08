Число желающих продать свой бизнес в России с начала пандемии выросло на 5%

В Москве в этом году количество объявлений о продаже готового бизнеса на «Авито» по сравнению с 2019 годом снизилось на 5%, в регионах, напротив, предложение выросло на 5%. При этом стоимость готового бизнеса в среднем стала на 30% дешевле, чем два года назад, выяснили аналитики платформы «Авито» для RB.ru. Некоторые из опрошенных изданием экспертов считают, что возросшее число предложений о продаже готового бизнеса говорит не о повышении спроса, а лишь о выросшем количестве закрывающихся бизнесов.

Чаще всего предприниматели в столице пытались продать салоны красоты или химчистки — на них приходится около трети спроса и предложения. Затем следуют торговые точки — около 14% спроса и заведения общепита — 16% спроса.

Гендиректор Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК) Татьяна Аверина сообщила RB.ru, что за два года не встречала объявлений «куплю салон» в профессиональных сообществах и группах, но при этом сообщений о продаже салонов было много.

Так, например, в Московском регионе ежемесячно ей попадались до пяти таких объявлений. Она объяснила это инвестиционной непривлекательностью бьюти-индустрии, появлением института самозанятых, системой налогообложения и незащищенностью предпринимателей.

По ее словам, приобрести химчистку гораздо проще, чем салон красоты. Разница состоит в том, что при покупке химчистки предприниматель «получает точку, какую-то конверсию на этой точке, нанимает оператора, который действует по существующим скриптам», а в случае с салоном красоты «нельзя поставить неизвестного специалиста, который обеспечит ту же конверсию». «Здесь качество оказываемых услуг зависит напрямую от конкретного человека», — объяснила Татьяна Аверина.

Глава АПИК добавила, что при этом в бьюти-индустрии специалист может перестать работать в салоне, стать самозанятым и оказывать услуги на дому.

Почему растет число предложений о продаже бизнеса

Предложения о продаже готового бизнеса на «Авито» говорят не о повышении спроса к готовой рабочей бизнес-модели, а лишь о выросшем количестве закрывающихся бизнесов, уверен директор по развитию студии коррекции фигуры Crystal Вячеслав Казанцев.

Крупные игроки, по его словам, сейчас или прошли ребрендинг в сети, или «сливают» тонущий бизнес. За это время предприниматели больше интересовались «франшизными предложениями, устойчивыми к локдауну», сказал он.

Такая тенденция была ожидаема, учитывая пандемию и связанные с ней ограничения, соглашается директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. Будущее бизнеса в сфере непродуктового ритейла и бытовых услуг кажется туманным, и «владельцы пытаются выйти из игры, отбив хотя бы какую то часть инвестиций, раньше чем этот бизнес накроет их долгами», отметил он.

В Москве этим летом на 16% вырос спрос на готовый бизнес в области производства, который подешевел на 22% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года.

В регионах за последние два года структура спроса на готовый бизнес изменилась заметнее, чем в столице. Например, в Барнауле доля сферы торговли уменьшилась с 37% до 25%, предприятий сферы услуг — снизилась с 36% до 28% в Сочи и с 30% до 23% в Ставрополе, но увеличилась с 25% до 34% в Кирове. В Ижевске в тот же период уменьшилась доля компаний общепита с 19% до 8%.

Сколько стоит готовый бизнес

Самым дорогим городом на рынке готового бизнеса, согласно исследованию, стала Москва. Здесь стартовые вложения оцениваются в 900 тыс. рублей.

Салон с оборотом в 800 тыс. рублей, собственник которого ежемесячно получает, например, 150 тыс. рублей, по словам Татьяны Авериной, теоретически можно продать за 3 млн рублей. Покупателю, продолжает она, захочется узнать, как эти 150 тыс. рублей будут к нему продолжать поступать, когда предыдущий владелец продаст салон и откроет новый неподалеку от старого, а все мастера уйдут к предыдущему владельцу. Поэтому, по ее словам, цены в этой сфере сложно отрегулировать.

Порог входа в разряд предпринимателей за пределами столицы гораздо ниже: в среднем готовый бизнес можно приобрести за 435 тыс. рублей. Большинство предложений, согласно данным платформы, находятся в рамках 750 тыс. рублей.

Наиболее высокие цены зафиксированы у сельхозкомпаний (5,5 млн рублей) и производственных компаний (3,3 млн рублей). Больше всего за два года подорожали строительные компании — на 29% — и сельскохозяйственные предприятия — на 17%.

Рост цен Сергей Сухоставец объяснил инфляцией: растет стоимость товаров и услуг, необходимых для операционной деятельности, растут и цены на готовый бизнес. Но рост на них находится как раз в пределах инфляционной кривой — 5-10% годовых в среднем. При этом, скорее всего, цены во время локдауна могут сдать назад, так как предложение превысит спрос с большой вероятностью, отметил эксперт.

Покупка готового бизнеса, по словам Сухоставца, избавляет предпринимателя от поиска локации, поставщиков, оборудования, клиентов, персонала, «даже расходы на сайт и маркетинг, как правило, уже понесли предыдущие владельцы, а вам остается только взять на себя бразды правления и контроль по всем фронтам». Таким образом, порог входа в нишу существенно снижается.

Аналитики также отметили увеличение спроса на интернет-магазины, которые можно приобрести в среднем за 250 тыс. рублей в столице, в регионах — за 100 тыс. рублей.

Правда, подчеркивают специалисты, за эту цену наполнение может быть разным: кто-то продает и склад с товарными остатками, а кто-то — сделанный на бесплатном движке сайт, продающий с помощью дропшиппинга из Китая.

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