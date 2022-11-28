Бизнесмен Антон Пинский продал свою долю в сети ресторанов суши «Тодасё»

Предприниматель Антон Пинский вышел из сети ресторанов суши «Тодасё». Он продал свои 33,33% в «Ресурс-М» (ей принадлежат права на бренд «Тодасё») самой компании. В течение года по закону доля должна быть распределена между оставшимися участниками или передана третьим лицам.
Владельцы компании не ответили на запросы по поводу продажи доли. Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость доли Пинского в 10–11,7 млн рублей, передают «Ведомости».
Предположительная причина продажи — устаревшая концепция проекта, Пинский мог потерять к нему интерес. Рестораны формата «Тодасё» с японской кухней из нулевых морально устарели и требуют качественной замены, признавал сам предприниматель в 2021 году.
В 2020–2021 годах «Ресурс-М» была убыточна. При выручке в 59,7 млн рублей в прошлом году чистый убыток составил 1,4 млн рублей. Бывшие рестораны «Тодасё», прошедшие стадию ребрендинга в Nicepricecafe, сейчас, наоборот, будут популярны из-за фиксированных цен на блюда, современного интерьера и меню, включающего популярные позиции, отметили представители рынка.
Антон Пинский более 15 лет развивает ресторанные и клубные проекты. Он также является партнером ресторатора Аркадия Новикова, вместе они открыли десятки проектов в России и за рубежом. В июле стало известно, что он, певец и бизнесмен Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова станут новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks.
Фото на обложке: Kzenon /
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