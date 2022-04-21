Продавцы Ozon смогут создавать собственные программы лояльности

Маркетплейс Ozon запустил новый инструмент для предпринимателей — «Бонусы продавца». Они смогут создавать собственные программы лояльности внутри площадки, а у покупателей будут дополнительные бонусы от продавцов. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Продавцы смогут влиять на возвращаемость клиентов, управлять их лояльностью и генерировать новые продажи, а покупатели смогут приобрести товар на более выгодных условиях.
Продавец сам будет определять и ассортимент для бонусов, и их размер. Клиенты смогут потратить полученные бонусы лишь том магазине, где ранее покупал товар.
Новый инструмент станет доступным уже с 21 апреля. Пока к нему могут присоединиться участники Premium-программы, но Ozon упростил условия попадания в нее. Платформа перестала учитывать индекс цен, если цена на товары предпринимателя на другой площадке ниже — это никак не повлияет на его попадание в программу.
Генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян добавил, что товары с бонусами продавца будут дополнительно продвигать в email-рассылках и при помощи рекламных инструментов в мобильном приложении.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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