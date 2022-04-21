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Продавцы Ozon смогут создавать собственные программы лояльности

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Маркетплейс Ozon запустил новый инструмент для предпринимателей — «Бонусы продавца». Они смогут создавать собственные программы лояльности внутри площадки, а у покупателей будут дополнительные бонусы от продавцов. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Продавцы Ozon смогут создавать собственные программы лояльности

Продавцы смогут влиять на возвращаемость клиентов, управлять их лояльностью и генерировать новые продажи, а покупатели смогут приобрести товар на более выгодных условиях.

Продавец сам будет определять и ассортимент для бонусов, и их размер. Клиенты смогут потратить полученные бонусы лишь том магазине, где ранее покупал товар. 

Новый инструмент станет доступным уже с 21 апреля. Пока к нему могут присоединиться участники Premium-программы, но Ozon упростил условия попадания в нее. Платформа перестала учитывать индекс цен, если цена на товары предпринимателя на другой площадке ниже — это никак не повлияет на его попадание в программу.

Генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян добавил, что товары с бонусами продавца будут дополнительно продвигать в email-рассылках и при помощи рекламных инструментов в мобильном приложении.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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