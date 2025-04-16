Селлер рассказал, как собрал на Wildberries 1 млн отзывов на карточку пятновыводителя
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Как рассказал Русбейс сооснователь и генеральный директор Brandfree Андрей Герасименко, рекордное количество отзывов (оценки и комментарии) собрала карточка «Набор кислородный пятновыводитель и пенный очиститель». Товар продается под девизами «Я твое средство для всего» и «Чудо-очиститель». Продавец уверяет, что с помощью этого набора можно очистить все поверхности в квартире, одежду и посуду.
Средний балл на 1 млн отзывов составил 4,8, что является отличным результатом, заявляют в компании. Ежедневно к карточке добавляется около 100 новых комментариев. Пользователи активно делятся фотографиями результатов использования пятновыводителя.
Фото в тексте: Скриншот из материалов компании
В Wildberries Русбейс подтвердили, что данный товар действительно собрал более 1 млн отзывов и является одним из самых популярных на площадке. Большинство отзывов маркетплейс признал достоверными.
«Мы внимательно следим за достоверностью отзывов и рейтингами, применяя современные автоматизированные механизмы и ручную модерацию для выявления недостоверной активности. Отзывы, которые система или модераторы определяют как ложные, отклоняются и не учитываются в рейтингах. Это же относится к ненастоящим отзывам, сгенерированным ИИ — мы не считаем такие отзывы информативными и полезными для пользователей», — пояснили в Wildberries.
Отзывы способствовали росту выручки. Карточка товара в 2023 – 2024 годах пробила планку продаж в 1 млрд рублей. В 2024 году совокупная выручка всей компании достигла 2,6 млрд рублей.
- Торговая марка Brandfree была запущена три года назад. Бренд ставку на лаконичный ассортимент, в линейки всего 10 товарных позиций. За три года продукцию бренда приобрели более 5 млн покупателей. Стартовый капитал Brandfree составил 5 млн рублей. По словам Герасименко, деньги были вложены за счет другого бизнеса основателей компании.
Герасименко поделился с Русбейс секретами получения отзывов.
«Основной инструмент получения отзывов — это продвижение через инфлюенсеров. В видеороликах блогеры часто показывали прикладной контент — делали ставку на разные нестандартные решения по применению продукта. Инфлюенсеры показывали креативные способы очищения самых разных объектов (например, с помощью средства отмывали мангалы) — так аудитория интересовалась все больше и росло количество заказов. И все хотели поделиться лайфхаками в отзывах на маркетплейсе», — рассказал изданию предприниматель.
Бизнесмен добавил, что для успеха важно отладить взаимосвязь двух направлений: внутреннего продвижения на площадках и внешнего трафика. «Но самое главное — слышать и слушать свою аудиторию, учитывать обратную связь и улучшать продукт», — заключил сооснователь.
Следующий шаг для бренда — завоевать офлайн-сектор и выйти на европейский и азиатский рынки, поделился Герасименко.
- Источник среди селлеров, знакомый с правилами работы на Wildberries, пояснил Русбейс, что отзывы также помогают набирать такие методы, как бонусы конкретным покупателям за их написание. Однако, данные методы не являются автоматической накруткой, стоят дорого и не отслеживаются маркетплейсами в жестком режиме.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эпеко» зарегистрировано в Орле, компанией владеют на паритетных началах Максим Альтеев и Андрей Герасименко. На конец 2024 года в ней работало 42 человека. Выручка от торговли собственной продукцией в прошлом году составила 1,8 млрд рублей при себестоимости продаж 637,6 млн рублей. Коммерческие расходы достигли 971 млн рублей, что в два раза выше, чем в 2023 году. Чистая прибыль «Эпеко» по итогам года снизилась на 40%, до 172 млн рублей. Компания выплатила учредителям дивиденды на общую сумму 130 млн рублей.
Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock / FOTODOM
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