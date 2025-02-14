Трусы «Великоросс» и линейка в комплекте: на маркетплейсах выросли продажи белья перед 14 февраля

В преддверии Дня святого Валентина на российских маркетплейсах резко вырос спрос на нижнее белье. По данным Moneyplace (входит в экосистему «Контур»), с которыми ознакомился RB.RU, за последние две недели продажи трусов на Wildberries выросли на 44% по сравнению с предыдущим периодом, до 617 млн рублей. В лидерах продаж — комплекты из трусов и линейки, а также изделия с надписью «Великоросс».

Всего с 31 января по 13 февраля на Wildberries было продано 873 тыс. изделий, найденных покупателями по запросу «трусы». Средний чек составил 700 рублей.

Самым популярным товаром на Wildberries в этой категории оказался подарочный набор мужских боксеров в пакете, напоминающем упаковку от презерватива. Внутри находятся линейка, четыре пары китайских трусов и презерватив. Подарок снабжен надписью: «Хотелось подарить тебе "Бентли", но денег хватило только на...»

За последние две недели продавец реализовал 6 тыс. таких наборов на почти 10 млн рублей. Предприниматель рассчитывает на дальнейший успех и уже маркирует товар к 23 февраля. Набор появился в продаже еще в июне и за это время собрал 74 тыс. отзывов. С 1 декабря по 14 января ИП продал наборов на 21 млн рублей, один из пиков продаж пришелся на канун Нового года.

Заметный рост спроса на трусы зафиксирован и на Lamoda — за две недели февраля продажи выросли на 32% относительно прошлого двухнедельного периода, достигнув 161,4 млн рублей. По данным Moneyplace, за несколько дней до 14 февраля трусов стало не хватать: их количество на складах сократилось, из-за чего продавцы подняли цены.

На Lamoda самыми популярными оказались трусы «Великоросс» с соответствующей надписью на резинке. Продавец этих трусов занял первые 10 мест в топе самых популярных товаров в этой нише. Только за трусы, попавшие в топ, за две недели он выручил 25 млн рублей.

Среди женских трусов лидировали классические и леопардовые слипы с высокой талией.

Что с подарочными носками

По данным Moneyplace, продажи носков на Wildberries за две недели до 14 февраля выросли на 46%, до 359 млн рублей. Продажи достигли 775 тыс. штук, а средний чек — 464 рубля. Наибольшим спросом пользовались наборы высоких мужских носков по 10-12 пар. На Ozon рост спроса на носки составил 25%, до 82 млн рублей, всего было продано 148 тыс. штук. На Lamoda самыми популярными стали носки Adidas в упаковках по две-три пары.

«Спрос на товары, связанные с гендерными праздниками, отличается от новогоднего ажиотажа. Основные покупки обычно происходят в период от трех дней до двух недель до праздника. Например, перед мужским днем активность покупателей возрастает с 10 по 20 февраля, а к женскому дню — с 22 февраля по 5 марта. Особенно заметный рост интереса наблюдается в последнюю неделю перед 14 февраля. Если продукт относится к категории брендовых или продается по высокой цене, то продажи могут начаться немного раньше. Более доступные товары покупают чаще всего накануне праздников», — рассказали RB.RU в сервисе Seller24.

Независимый пиар-консультант Денис Голдман говорит, что в преддверии гендерных праздников, таких как 14 февраля и 23 февраля, наблюдается рост интереса к оригинальным и нестандартным подаркам. «Статистика предыдущих лет подтверждает тенденцию роста интереса к оригинальным подаркам. Букеты из колбасы, рыбы и алкоголя стали популярны несколько лет назад как альтернатива цветам. Они регулярно разлетаются к 23 февраля и часто оформляются в брутальном стиле», — рассказал эксперт.

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