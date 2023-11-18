Временным гендиректором OpenAI после смещения Сэма Альтмана станет Мира Мурати

Совет директоров компании-разработчика ChatGPT — OpenAI — отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана в связи с утратой доверия. Временным исполняющим обязанности руководителя станет технический директор Мира Мурати, в дальнейшем планируется найти гендиректору постоянную замену.

В заявлении компании говорится, что проверка пришла к выводу, что Сэм Альтман, один из самых влиятельных людей в сфере технологий, «не был откровенен в общении с правлением, что препятствовало его способности выполнять свои обязанности».

В отставку одновременно с Альтманом уходит и сооснователь Open AL Грег Брокман, занимавший пост председателя правления компании. Причины смены Брокмана в компании не называют, но сам он объявил, что самостоятельно уволился из компании через несколько часов после новостей о смещении гендиректора.

Брокман опубликовал на X свое письмо для сотрудников OpenAI: «Я очень горжусь тем, что мы все создали с тех пор, как начали работать в моей квартире 8 лет назад. Мы вместе пережили трудные и замечательные времена, многого добились, несмотря на все причины, по которым это должно было быть невозможно. Но в силу сегодняшних новостей я ухожу».

Позже он добавил, что они с Альтманом были «шокированы и опечалены тем, что сделало правление». Тем не менее, оба настроены позитивно: «У нас все будет в порядке. Скоро грядут более важные события».

Прямо перед отставкой Сэм Альтман выступил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, рассказав сотням лидеров бизнеса и правительства, что системы искусственного интеллекта могли бы решить самые насущные проблемы человечества, если бы к их разработке подходили ответственно.

Анонимный инвестор OpenAI предположил, что смена руководства может привести к тому, что сотрудники уйдут в другие компании. Уже сейчас The Information пишет, что Якуб Пачоцки, директор по исследованиям компании, Александр Мадри, глава команды, оценивающей потенциальные риски, связанные с ИИ, и Шимон Сидор, исследователь с семилетним стажем в стартапе, сообщили коллегам, что намерены уволиться.

Эти увольнения являются признаком огромного разочарования среди некоторых сотрудников после увольнения Альтмана и подчеркивают давно назревающие разногласия в создателе ChatGPT по поводу практики безопасности искусственного интеллекта. И все это происходит на фоне высочайшей конкуренции на рынке разработок на базе ИИ. Эксперты тоже считают, что хаос в OpenAI, который определенно последует после громких событий, будет на руку Google, Microsoft и др.

Вечером в пятницу в Microsoft проходила общекорпоративная встреча, на которой генеральный директор Сатья Наделла объявил, что компания продолжит работать с партнером OpenAI («У нас долгосрочное соглашение с OpenAI, <…> и мы остаемся привержены нашему партнерству, а также Мире и команде»).

Но, если верить источникам Axios, в Microsoft на тот момент еще не знали, что Альтман покинет OpenAI. Несколько сотрудников OpenAI и Microsoft позже тоже рассказали Business Insider, что увольнение Альтмана оставило их «в полном шоке».

Временный исполняющий обязанности генерального директора компании — технический директор Мира Мурати присоединилась к OpenAI в качестве исследователя в 2018 году, когда в компании работало всего 40-50 сотрудников.

Ей 34 года, она уроженка Албании, ранее в разные периоды времени работала в таких компаниях, как Tesla и Leap Motion. Она быстро продвинулась по карьерной лестнице OpenAi, став ее техническим директором в 2022 году, и теперь руководит командами, развивающими ChatGPT и Dall-E 2.

«Будучи членом руководящей команды OpenAI в течение пяти лет, Мира сыграла решающую роль в превращении OpenAI в мирового лидера в области искусственного интеллекта. Она обладает уникальным набором навыков, пониманием ценностей, операций и бизнеса компании и уже руководит исследованиями, продуктами и функциями безопасности компании», — говорится в сообщении OpenAI.

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