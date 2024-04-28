Минпромторг предложил маркировать семечки и перец

Минпромторг предложил бизнесу поучаствовать в очередном добровольном эксперименте — маркировке бакалейной продукции ради борьбы с ее незаконным оборотом. Этот шаг предлагается ввести в России с 1 июля 2024 года, проект можно найти на официальном портале нормативных правовых актов.
Если предложение будет принято, то маркировать надо будет уксус, приправы и специи, соусы, чипсы и попкорн, снеки и сухарики (кроме панировочных) и ряд других видов бакалейной продукции.
Конкретные средства идентификации пока не утверждены, но уже известно, что оператором информационной системы назначено ООО «Оператор-ЦРПТ» (компания безвозмездно предоставит средства маркировке добровольным участникам эксперимента).
Предполагается завершение тестового проекта к 28 февраля 2025 года.
Аналогичные эксперименты Минпромторга уже коснулись некоторых видов ветеринарных препаратов (с декабря 2023 года), консервов (с 12 февраля по 31 августа 2024 года), а с 1 декабря текущего года маркировка рыбных консервов станет обязательной.
Фото на обложке: Unsplash
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