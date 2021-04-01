«Единственная финалистка из России»: Основатель Lectera Мила Семешкина вошла в топ-10 EdTech Awards

Гендиректор образовательной платформы Lectera Мила Семешкина вошла в мировой топ-10 основателей новых EdTech-компаний. Результаты международной премии EdTech Awards были объявлены накануне, сообщили RB.ru в пресс-службе Lectera.

Премия EdTech Awards была учреждена в США в 2010 году. Наградой отмечаются наиболее выдающиеся новаторы в сфере образовательных технологий.

Финалисты этого года оценивались на основе различных критериев, включая педагогическую работоспособность проекта, эффективность и результаты, качество клиентской поддержки, ясность образовательного контента, его ценность и потенциал.

По словам Семешкиной, попадание в список финалистов премии означает, что глобальный рынок увидел результаты работы Lectera.

«Особенно приятно быть единственной финалисткой из России такого престижного конкурса — будем считать, что мы продолжаем уже устоявшуюся традицию создания новых и успешных международных бизнесов выходцами из России», — добавила она.

Lectera — это образовательная платформа, на которой сейчас, по собственным данным, представлены более 100 курсов по 10 направлениям. Среди них — профессии цифровой эры, маркетинг, soft skills, продажи, трафик, женское лидерство.

Курсы Lectera доступны на 5 языках: русском, английском, немецком, испанском и хинди. Каждый курс состоит из 8–10 видеоуроков по 15–20 минут каждый.

Площадка была запущена в июне 2020 года. С юридической точки зрения это группа компаний с офисами в США, ОАЭ и России. В команду проекта входят специалисты из 19 стран мира. Пользователями Lectera уже стали более 100 тысяч человек, рассказали в компании.

Также в рамках премии лучшими фаундерами EdTech-стартапов признаны основатели компаний Degree Analytics, GoSkills, My Careers, Open Assessment Technologies, TutorMe, WURRLYedu, EdIncites, Claned, Blackbullion.

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Фото: Lectera