Мировые продажи полупроводников в феврале рухнули на 20%. Их общий объем не превысил $40 млрд, хотя в этом же месяце прошлого года составил $50 млрд. Такое падение является максимальным за последние 14 лет.

Совокупные мировые продажи чипов в феврале 2023 года упали на 20,7% год к году и составили $39,7 млрд, говорится в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). В феврале 2022 года полупроводников было продано на $50 млрд.

«Краткосрочная рыночная цикличность и макроэкономические препятствия привели к снижению продаж, но среднесрочные и долгосрочные перспективы рынка остаются благоприятными за счет растущего спроса на ряде конечных рынков», – отметили в SIA.

Эксперты подчеркнули, что продажи полупроводников снижаются шестой месяц подряд, хотя по итогам 2022 года выросли на 3,2% до $573,5 млрд, но в четвертом квартале упали на 14,7% год к году.

SIA представляет две трети мировых производителей полупроводниковой продукции.

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