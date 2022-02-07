Сенатор Долгов предложил ограничить в правах иностранные юридические лица в России

Сенатор Константин Долгов предложил ограничить в правах в России юридические лица с иностранным участием «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства».

Речь идет повышении уровня технологической, информационной и экономической устойчивости, сообщил Долгов в интервью РБК.

Компании будут ограничены в правах, если в составе их совладельцев будут замечены иностранные компании, иностранцы, а также люди без гражданства.

Для реализации этой идеи Долгов подготовил законопроект «О внесении изменений в статью 49 Гражданского кодекса». Но Минюст уже дал на него отрицательное заключение. Ожидается реакция на законопроект со стороны Минэкономразвития и ФАС, отзывы от которых сенатор запросил в декабре.

Константин Долгов заявил, что «идет работа по доработке и согласованию текста с заинтересованными федеральными ведомствами».

Пока пункт 2 статьи 49 ГК разрешает ограничивать юридические лица в правах «лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом».

Константин Долгов — бывший уполномоченный МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Два года назад сенатор подготовил изменения в закон «О стратегическом планировании в России», который предусматривал использование в госпрограммах показателя «доля закупленных товаров российского происхождения».

Иностранные компании часто покупают российские, чтобы выходить на отечественный рынок. В пояснительной записке указано, что новый законопроект снизит «возможность воздействия из-за рубежа на отечественные компании в сфере производства информационных технологий и высокотехнологичного оборудования».

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