SEOnews опубликовал рейтинг лучших SEO-компаний

Редакция SEOnews опубликовала рейтинг «SEO глазами клиентов». В 2021 году в него вошли 69 агентств, качество работы которых оценили 690 клиентов.

Победители рейтинга «SEO глазами клиентов» определялилсь в ходе телефонного опроса клиентов, заказывающих услуги по интернет-маркетингу. В 2021 году в рейтинг вошли 69 агентств, качество работы которых оценили 690 клиентов.

На первом месте оказалась компания Ingate, вторую строчку заняла Альфа.Сайт, замкнула тройку лидеров «Директ Лайн».

Полную версию рейтинга с динамикой позиций участников, а также исследование по результатам опроса клиентов можно посмотреть на сайте.

Фото: SEOnews