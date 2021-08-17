SEOnews опубликовал рейтинг лучших SEO-компаний

Анна Тимофеева
Редакция SEOnews опубликовала рейтинг «SEO глазами клиентов». В 2021 году в него вошли 69 агентств, качество работы которых оценили 690 клиентов.
SEOnews опубликовал рейтинг лучших SEO-компанийАнна Тимофеева
Победители рейтинга «SEO глазами клиентов» определялилсь в ходе телефонного опроса клиентов, заказывающих услуги по интернет-маркетингу. В 2021 году в рейтинг вошли 69 агентств, качество работы которых оценили 690 клиентов.
На первом месте оказалась компания Ingate, вторую строчку заняла Альфа.Сайт, замкнула тройку лидеров «Директ Лайн».
Полную версию рейтинга с динамикой позиций участников, а также исследование по результатам опроса клиентов можно посмотреть на сайте.
Фото: SEOnews
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