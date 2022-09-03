Японский производитель грузовиков Hino Motors отказался от планов по строительству завода в Химках, Финляндия запретила российским турфирмам подавать заявления на визы клиентов без их присутствия и другие главные новости для бизнеса — в дайджесте RB.

«Мир» в Эфиопии, ограничения для турфирм от Финляндии: главное 3 сентября