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«Мир» в Эфиопии, ограничения для турфирм от Финляндии: главное 3 сентября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Японский производитель грузовиков Hino Motors отказался от планов по строительству завода в Химках, Финляндия запретила российским турфирмам подавать заявления на визы клиентов без их присутствия и другие главные новости для бизнеса — в дайджесте RB.

«Мир» в Эфиопии, ограничения для турфирм от Финляндии: главное 3 сентября

Мир

  • Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену рассказал, что африканская страна планирует внедрить карты платежной системы «Мир», чтобы развивать торговлю с Россией.
  • Также Тегену добавил, что в Эфиопии готовятся совместные проекты с «Росатомом» и «Роскосмосом».
  • Узбекистан и Россия намерены увеличить взаимные поставки сельскохозяйственной продукции. Рост экспорта азиатской страны в первой половине 2022 года составил 52%, планируется дальнейшее «наращивание взаимодействий в этом направлении».

Россия

  • По сравнению с 2021 годом поток трудовых мигрантов в РФ вырос на 30%, сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Бизнес

  • Японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors передумал строить свой завод в Химках. Компания столкнулась с задержкой строительных работ и налоговыми проблемами.
  • Швейцарский оператор системы tax free Global Blue вышел из российского бизнеса, продав долю в 51% партнеру — Рубену Варданяну. Global Blue продала активы 11 июля. Согласно отчету компании, у нее есть право выкупить свою долю обратно в течение определенного срока.

Туризм

  • Генконсульство Финляндии: турфирмы больше не могут подавать заявление на финские туристические визы для клиентов без их присутствия. С 1 сентября операторов приравняли к индивидуальным заявителям.

Фото: Unsplash

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