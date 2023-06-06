Sequoia Capital разделится на три независимых компании

Одна из крупнейших в мире венчурных компаний Sequoia Capital разделится на три независимых организации. Каждая из них будет работать с отдельным регионом – США и Европа, Китай, Индия и Юго-Восточная Азия.

Sequoia Capital объявила о разделении на три независимых друг от друга венчурных компании. Об этом сообщили в Bloomberg. Реорганизация произойдет в марте 2024 года.

Sequoia Capital основана в 1972 году и на данный момент является одной из крупнейших в мире венчурных компаний. Организация инвестировала в Cisco, Google, PayPal, Youtube, Airbnb, Yahoo и множество других компаний.

Каждая из трех независимых компаний Sequoia Capital будет работать с конкретным рынком: первая – с США и Европой, вторая – с Китаем, третья – с Индией и Юго-Восточной Азией.

В США планируют подписать указ, который ограничит возможности американский компаний при инвестициях в китайскую экономику. В текущих обстоятельствах управлять глобальным инвестиционным бизнесом становится все сложнее, процитировало агентство слова из сообщения Sequoia Capital.

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