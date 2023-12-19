«Яндекс» перерегистрировал приложения в App Store и Google Play на сербские юрлица

«Яндекс» перерегистрировал приложения в App Store и Google Play на нового провайдера в Сербии, обратили внимание «Ведомости». В компании не назвали точную дату переноса и с чем она была связана. Регистрация в Белграде поможет компании избежать санкций ЕС, полагают юристы.
На сербских провайдеров переведены основные приложения компании в райдтех-сегменте и сегменте электронной коммерции – «Яндекс драйв», «Яндекс еда», «Яндекс Go», «Яндекс маркет» и др.
В магазинах приложений компании сами переоформляют свои решения с одного провайдера на другого, привлекать для этого магазин не нужно, объяснил ведущий мобильный разработчик EvApps Максим Казанцев. Основное сербское юрлицо компании – «Яндекс.Технологии Белград».
Первый офис IT-гиганта заработал в Белграде летом прошлого года, в марте 2023 года компания решила открыть второй. «Яндекс» планировал расширяться в Италии, но местные власти не позволили им туда релоцировать сотрудников и попросили сократить штат, отмечали тогда источники.
Фото на обложке: e2dan /
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