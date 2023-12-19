«Яндекс» перерегистрировал приложения в App Store и Google Play на нового провайдера в Сербии, обратили внимание «Ведомости». В компании не назвали точную дату переноса и с чем она была связана. Регистрация в Белграде поможет компании избежать санкций ЕС, полагают юристы.

«Яндекс» перерегистрировал приложения в App Store и Google Play на сербские юрлица