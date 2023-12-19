Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» перерегистрировал приложения в App Store и Google Play на сербские юрлица

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» перерегистрировал приложения в App Store и Google Play на нового провайдера в Сербии, обратили внимание «Ведомости». В компании не назвали точную дату переноса и с чем она была связана. Регистрация в Белграде поможет компании избежать санкций ЕС, полагают юристы.

«Яндекс» перерегистрировал приложения в App Store и Google Play на сербские юрлица

На сербских провайдеров переведены основные приложения компании в райдтех-сегменте и сегменте электронной коммерции – «Яндекс драйв», «Яндекс еда», «Яндекс Go», «Яндекс маркет» и др.

В магазинах приложений компании сами переоформляют свои решения с одного провайдера на другого, привлекать для этого магазин не нужно, объяснил ведущий мобильный разработчик EvApps Максим Казанцев. Основное сербское юрлицо компании – «Яндекс.Технологии Белград».

Первый офис IT-гиганта заработал в Белграде летом прошлого года, в марте 2023 года компания решила открыть второй. «Яндекс» планировал расширяться в Италии, но местные власти не позволили им туда релоцировать сотрудников и попросили сократить штат, отмечали тогда источники.

Фото на обложке: e2dan / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Зачем айтишнику переезжать в Сербию: 12 причин и гайд по релокации
  2. 2 Тест: нужен ли вам сервис для совместной работы
  3. 3 Анатомия Yandex Tracker: как управлять проектами и бизнес-процессами
  4. 4 Инструкция: как выбрать сервис управления проектами в компании
  5. 5 Done — или пропал: как наладить эффективную работу над проектами в компании
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

21 декабря 2023

Грант на продвижение бизнеса в наружной рекламе в Санкт-Петербурге

21 декабря 2023

FAST TRACK

22 декабря 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ