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Сергей Дашков вложился в FinTech-стартап с российскими корнями DigiDoe в раунде на $1,1 млн

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Инвестиционная компания Joint Journey Сергея Дашкова и группа инвесторов вложили 850 тысяч фунтов стерлингов ($1,1 млн) в лондонский FinTech-стартап с российскими корнями DigiDoe Александры Видюк.

Сергей Дашков вложился в FinTech-стартап с российскими корнями DigiDoe в раунде на $1,1 млн

Joint Journey стала лид-инвестором в раунде финансирования, который закрыли досрочно из-за слишков высокого интереса инвесторов,  говорится в пресс-релизе стартапа.

DigiDoe работает в сегменте B2B и предлагает быструю мультивалютную платежную инфраструктуру на основе искусственного интеллекта и биометрии с защитой от мошенничества и более низкими комиссионными сборами. Компания тестирует свою запатентованную многофакторную биометрическую технологию аутентификации пользователей 7D. Работа системы устраняет необходимость использования пластиковых карт или мобильных телефонов.

Вырученные средства DigiDoe потратит в течение года на усовершенствование технологии.

По мнению Сергея Дашкова, существующая платежная инфраструктура созрела для революционных изменений.

«Мы считаем, что DigiDoe — революционный новатор, который добьется успеха», — заявил соучредитель Joint Journey.

В релизе отмечается, что текущие провайдеры кредитных карт могут генерировать около 60 тысяч транзакций в секунду, а DigiDoe — 200 тысяч транзакций.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Александра Видюк упоминается на сайте HSBC как директор по данным в странах АТР. Там же указано, что она изучала в МФТИ прикладную математику и физику, так как с шести лет мечтала стать программистом.

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Фото на обложке: DigiDoe

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