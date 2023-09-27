Платформа для автоматизации и управления бизнес-процессами Series привлекла $25 млн в раунде серии А. Среди инвесторов — Day One Ventures Маши Бухер, Wischoff Ventures, Pear VC, Kleiner Perkins и другие фонды. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Day One Ventures Маши Бухер и другие инвестировали $25 млн в аналог ERP-системы Series