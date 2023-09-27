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Day One Ventures Маши Бухер и другие инвестировали $25 млн в аналог ERP-системы Series

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платформа для автоматизации и управления бизнес-процессами Series привлекла $25 млн в раунде серии А. Среди инвесторов — Day One Ventures Маши Бухер, Wischoff Ventures, Pear VC, Kleiner Perkins и другие фонды. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Day One Ventures Маши Бухер и другие инвестировали $25 млн в аналог ERP-системы Series

Series основали в 2021 году в Сан-Франциско. Стартап разрабатывает ПО, благодаря которому можно централизовать и автоматизировать финансовые и операционные стеки предприятий. В компании называют свою разработку версией «ERP-системыERP-системы — enterprise resource planning дословно переводится, как планирование ресурсов. В теории подобная программа становится своеобразной стратегией предприятия, внутри которой будет учитываться управление финансами, трудовыми кадрами и т. д. Система гарантирует подбор подходящего ПО для автоматизации одной или нескольких сторон работы компании. образца 2023 года».

Привлеченные средства пойдут на создание новых инструментов, также планируется «развернуть» модули для управления доходами и производительностью.

  • Маша Бухер основала Day One Ventures в 2017 году в Калифорнии. Фонд инвестирует в стартапы ранних стадий: на уровне идеи и первых прототипов. До ухода в венчурный бизнес она занималась PR и консультациями IT-проектов, работала вице-президентом по коммуникациям в компании Acronis.

Фото на обложке: Unsplash

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