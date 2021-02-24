Первое серийное производство отечественных электрогрузовиков стартует в 2021 году

Российская инжиниринговая компания Drive Electro объявила о старте производства аккумуляторов для электротранспорта и серийном выпуске электрогрузовиков. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на руководство компании.

Первые электрогрузовики под брендом Drive Electro выйдут с конвейера уже в 2021 году. «В серии будет несколько моделей: как большегрузы с максимальной допустимой массой 19 тонн, так и более легкие транспортные средства», — пояснил владелец Drive Electro Сергей Иванов.

Мощность производства составит 1000 грузовиков в год, но на старте ожидается меньший объем. Пока поставки планируются для российских заказчиков, в будущем компания рассчитывает на экспорт и уверяет, что интерес к электрогрузовикам есть, например, на рынке в Латинской Америке.

Завод построят на площадке «Алабушево», которая входит в особую экономическую зону технополиса «Москва». Инвестиции в проект насчитывают около 355 млн рублей, еще 20 млн будут вложены в научно-исследовательскую и внедренческую деятельность.

На заводе наладят производство батарей и блоков управления, финальная сборка машин будет с использованием шасси, кузовов и электромоторов сторонних производителей. Поставщиков деталей Иванов не стал называть, но компания имеет опыт совместной работы с «КамАзом».

Первый опытный образец электрогрузовика в Drive Electrо собрали как раз на базе шасси «КамАЗ-5325», уточнило издание. Сейчас его тестирует ритейлер «Магнит». Если использование будет успешным, «Магнит» может заключить контракт с Drive Electro на поставку двухсот машин.

Также Drive Electro будет заниматься обслуживанием электроавтомобилей и установкой зарядных станций в автопарках своих клиентов.

Фото: официальный сайт Drive Electro