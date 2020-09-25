Власти хотят упростить процесс сертификации для российской электроники

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций намерено изменить условия сертификации для производителей средств связи, чье оборудование включено в реестр телеком-оборудования российского происхождения (ТОРП). Их могут освободить от проверок на производстве, а при повторном декларировании — от лабораторных испытаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Если производители из реестра ТОРП оформят сертификат на три года, предлагается отменить инспекционные проверки. Будут лишь внеплановые. Других производителей проверяют не реже одного раза в год.

При повторном декларировании продукции производителям из реестра не нужно будет испытывать ее в аккредитованной лаборатории. Достаточно будет предоставить результаты собственных испытаний.

В Минцифре полагают, что эти меры упростят российским производителям выход на рынок без дублирования административных процедур.

Для рынка в целом ведомство считает необходимым ужесточить сроки проведения обязательной сертификации, сократив их с трех до двух месяцев, а для сложного оборудования связи — с шести до трех.

Обязательной сертификации Минцифры подлежит сетевое и абонентское оборудование для мобильной и фиксированной связи. Сертификат подтверждает, что оборудование безопасно, функционально и может применяться в сети электросвязи России. Такой сертификат должны иметь производители, поставщики и компании, которые привозят оборудование в РФ.

Реестр ТОРП был создан в 2010 году в рамках исполнения постановления правительства. Согласно документу, госзаказчики должны ограничить использование импортного оборудования при наличии российских аналогов. В 2019 году в реестр входило свыше 400 таких аналогов.

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