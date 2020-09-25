Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Власти хотят упростить процесс сертификации для российской электроники

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций намерено изменить условия сертификации для производителей средств связи, чье оборудование включено в реестр телеком-оборудования российского происхождения (ТОРП). Их могут освободить от проверок на производстве, а при повторном декларировании — от лабораторных испытаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Власти хотят упростить процесс сертификации для российской электроники

Если производители из реестра ТОРП оформят сертификат на три года, предлагается отменить инспекционные проверки. Будут лишь внеплановые. Других производителей проверяют не реже одного раза в год. 

При повторном декларировании продукции производителям из реестра не нужно будет испытывать ее в аккредитованной лаборатории. Достаточно будет предоставить результаты собственных испытаний.

В Минцифре полагают, что эти меры упростят российским производителям выход на рынок без дублирования административных процедур.

Для рынка в целом ведомство считает необходимым ужесточить сроки проведения обязательной сертификации, сократив их с трех до двух месяцев, а для сложного оборудования связи — с шести до трех.

Обязательной сертификации Минцифры подлежит сетевое и абонентское оборудование для мобильной и фиксированной связи. Сертификат подтверждает, что оборудование безопасно, функционально и может применяться в сети электросвязи России. Такой сертификат должны иметь производители, поставщики и компании, которые привозят оборудование в РФ.

Реестр ТОРП был создан в 2010 году в рамках исполнения постановления правительства. Согласно документу, госзаказчики должны ограничить использование импортного оборудования при наличии российских аналогов. В 2019 году в реестр входило свыше 400 таких аналогов.

Фото: ilkercelik / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 сентября 2020

Survival Tech

25 сентября 2020

Sport Tech

28 сентября 2020

GenerationS ищет инновационные решения в области минеральных удобрений

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма