Сертификат о происхождении товаров теперь можно оформить через цифровую платформу «Мой экспорт»

Снизить размер таможенных пошлин, а в некоторых случаях полностью освободить поставку от их уплаты экспортерам поможет сертификат о происхождении товара. Теперь запросить оформление этого документа можно на платформе «Мой экспорт» .

Сертификат о происхождении товара — документ, подтверждающий происхождение продукции из страны, на территории которой она была произведена полностью или получила значимую переработку.

С его помощью также можно подтвердить, что товар может быть ввезен в страну, если страной-импортером запрещен либо ограничен ввоз товаров, происходящих из определенных стран. Кроме того, наличие сертификата о происхождении товара часто предусмотрено экспортным контрактом или национальными правилам страны ввоза товаров. Сертификат выдается российскими торгово-промышленными палатами (ТПП).

«Сервис по запросу сертификата о происхождении товара был разработан совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, при этом, конечно же, учитывалось и мнение экспортеров. Цифровая услуга предусматривает только электронное взаимодействие с ТПП на всех этапах, где это возможно, и выбор экспортером самостоятельно той ТПП, в которой он желает получить оригинал сертификата.

Предоставление бумажных документов и очные консультации для получения сертификата посредством сервиса исключены. При этом система автоматически определит, какой из восьми видов сертификатов доступны для оформления экспортеру», — рассказала глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

«Создание такого сервиса — это еще один большой шаг к оптимизации экспортных процессов, а значит, и к развитию российского бизнеса. В нем все предусмотрено для удобства предпринимателя, экономии его времени и сил. Эти важнейшие для продвижения своего бизнеса ресурсы он может потратить на решение важных вопросов, а не на хождение по кабинетам», — пояснил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Сведения в карточке заявки заполняются автоматически из цифрового профиля пользователя. После окончательного заполнения заявки сведениями о товаре и условиях поставки проводится ее автоматическая онлайн-проверка.

Сервис уведомит о возможности получения сертификата по данной заявке или о том, что необходимо пройти экспертизу по определению страны происхождения товара. В этом случае сервис автоматически сформирует черновик заявления и уведомит о предварительной стоимости экспертизы.

В течение трех дней после направления заявления на выдачу нужного вида сертификата ТПП при положительном решении о его выдаче подготовит проект сертификата и направит его на проверку в личный кабинет экспортера.

С этим связан один важный момент: если пользователь обнаружил техническую ошибку в проекте сертификата, составленного на основании заявленных им сведений, он может направить в ТПП комментарий, указав в нем те позиции, которые необходимо скорректировать. Это позволит исключить ошибки в оформляемом итоговом документе, что иногда случается на практике, а также не тратить время на его переоформление. Подтвердить оплату по полученному в сервисе счету от ТПП можно в пару кликов: необходимо ввести реквизиты оплаты в специальные поля и направить информацию в ТПП.

После всех пройденных этапов экспортеру в личном кабинете будут доступны реквизиты оформленного сертификата и сведения из его печатной формы для скачивания. В сервисе также можно формировать аналитические документы, связанных с получением сертификата (полный, детализированный и страновой отчет). Максимальный срок предоставления услуги, если нет необходимости проводить экспертизу или вносить правки в проект сертификата, — пять рабочих дней. На практике это происходит быстрее.

Однако, есть процедуры, которые нельзя полностью перевести в «цифру». Так, проведение ТПП экспертизы по определению страны происхождения в ряде случаев сопровождается необходимостью выезда на место производства товара. Кроме того, непосредственно оригинал сертификата оформляется на бумажном носителе. Его нужно забирать в торгово-промышленной палате, выбранной в сервисе экспортером, либо получить по почте. Дело в том, что по нормам международного законодательства при экспорте таможенные органы стран-импортеров сейчас принимают сертификаты только на бумажных носителях.

Для использования платформы сервиса по выдаче сертификата происхождения товаров генеральному директору или пользователю платформы «Мой экспорт» с ролью «администратор» необходимо иметь УКЭП — усиленную квалифицированную электронную подпись.

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Цифровая платформа работает в режиме «одного окна».

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