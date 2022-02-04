ФНС запустит сервис платежей для самозанятых

Федеральная налоговая служба планирует запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из приложения «Мой налог». Он может заработать уже в феврале.
Самозанятым больше не придется будет регистрироваться в сторонних платежных системах. Все будет доступно в «Моем налоге», сообщили «Известия».
Пользователю нужно будет лишь выбрать в приложении платежный сервис: затем ему выставят счет для покупателей, который отправят на почту или в мессенджер, где самозанятый, оплатив все, получит электронный чек.
Коммерческий директор НКО «Монета» Сергей Смирнов считает, что новый функционал будет удобен для самозанятых, особенно для тех, у кого нет непрерывных заказов или своего сайта, а также работающим в офлайне.
Эксперты уверены, что такой сервис необходим. Его правильная реализация снизит комиссии на рынке, которые порой доходят до 5% от суммы транзакции.
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Фото на обложке: DimaBerlin /
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