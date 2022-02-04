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ФНС запустит сервис платежей для самозанятых

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Федеральная налоговая служба планирует запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из приложения «Мой налог». Он может заработать уже в феврале.

ФНС запустит сервис платежей для самозанятых

Самозанятым больше не придется будет регистрироваться в сторонних платежных системах. Все будет доступно в «Моем налоге», сообщили «Известия».

Пользователю нужно будет лишь выбрать в приложении платежный сервис: затем ему выставят счет для покупателей, который отправят на почту или в мессенджер, где самозанятый, оплатив все, получит электронный чек.

Коммерческий директор НКО «Монета» Сергей Смирнов считает, что новый функционал будет удобен для самозанятых, особенно для тех, у кого нет непрерывных заказов или своего сайта, а также работающим в офлайне.

Эксперты уверены, что такой сервис необходим. Его правильная реализация снизит комиссии на рынке, которые порой доходят до 5% от суммы транзакции.

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Фото на обложке: DimaBerlin / Shutterstock

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