ФНС запустит сервис платежей для самозанятых

Федеральная налоговая служба планирует запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из приложения «Мой налог». Он может заработать уже в феврале.

Самозанятым больше не придется будет регистрироваться в сторонних платежных системах. Все будет доступно в «Моем налоге», сообщили «Известия».

Пользователю нужно будет лишь выбрать в приложении платежный сервис: затем ему выставят счет для покупателей, который отправят на почту или в мессенджер, где самозанятый, оплатив все, получит электронный чек.

Коммерческий директор НКО «Монета» Сергей Смирнов считает, что новый функционал будет удобен для самозанятых, особенно для тех, у кого нет непрерывных заказов или своего сайта, а также работающим в офлайне.

Эксперты уверены, что такой сервис необходим. Его правильная реализация снизит комиссии на рынке, которые порой доходят до 5% от суммы транзакции.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!