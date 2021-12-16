Эксперты рассказали, какие услуги и товары россияне заказывали в интернете в 2021 году чаще всего

В 2021 году почти на треть увеличилось число россиян, соверщающих покупки товаров и услуг в интернете, показало исследование ЮMoney. Среди всех категорий наибольший рост по числу платежей показали телемедицина, бытовые услуги и цифровой контент. Также существенно вырос спрос на спортивные товары и питание.

Всё популярнее становится телемедицина, в частности — онлайн-консультации с психологами, отмечают аналитики. За 11 месяцев 2021 года число оплаченных услуг в этой категории выросло на 140%, а обороты — на 143%. Плательщиков стало на 138% больше, а средний чек практически не изменился и составил 3,8 тыс. рублей.

HealthTech активно развивается за счёт смежных и кросс-секторальных предложений: медицинских консультаций, онлайн-продажи безрецептурных препаратов, приложений для мониторинга состояния здоровья и т.п.

Количество заказов по клинингу и мелкому ремонту выросло на 174%, а обороты интернет-компаний — на 74%. Число пользователей, заказывающих такие услуги, увеличилось на 125%, при этом средний чек снизился на 37%, до 1,1 тыс. рублей. По данным аналитиков, сегмент бытовых услуг растёт за счёт самозанятых и фриланса.

Продолжает расти популярность сервисов с фильмами, музыкой и другим цифровым контентом. Количество платежей на таких сайтах увеличилось на 26%, а обороты — на 40% по сравнению с 2020-м. Число плательщиков выросло на 18%, а средний чек — на 11%, до 807 рублей.

Как показало исследование, в 2021 году заметно вырос спрос на спортивные товары и питание. Покупок в этих категориях стало больше на 87% и 108% соответственно, а обороты интернет-магазинов выросли на 76% и 94%. Средние затраты на спорттовары сократились на 6%, до 7,4 тыс. рублей, а на спортивное питание — на 7%, до 3,8 тыс. рублей.

Количество пользователей, которые заказывают продукты на дом, выросло несущественно — на 12%. Число покупок увеличилось на 53%, а обороты платежей — на 15%. Средний чек при этом снизился на 25%, до 1,5 тыс. рублей.

В то же время заметно увеличились расходы пользователей на готовую еду из ресторанов — здесь средний чек вырос на 27%. Заказов стало на 47% больше, обороты увеличились на 86%, а количество плательщиков — на 65%.

Обороты EdTech увеличились на 9%, а количество покупок осталось на уровне прошлого года. При этом плательщиков стало на 2% меньше, а средний чек вырос на 8% и достиг 4,7 тыс. рублей

Невысокий рост продаж (менее 10%) показали также онлайн-площадки, продающие игровые товары, услуги строительства и проектирования, оптику, товары для дома и сада, зоотовары, цветы и растения. Аналитики обуславливают это стабильным спросом в перечисленных категориях вне зависимости от экономических колебаний.

За 11 месяцев 2021 года число B2B-платежей в онлайне, совершённых через сервис ЮKassa, увеличилось в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а обороты стали больше в 3,3 раза. Средний чек увеличился на 14%, до 39,8 тыс. рублей.

Больше всего выросли обороты компаний, продающих услуги страхования, — в 9,1 раза. На втором и третьем местах — компании, продающие авиабилеты и программное обеспечение. Их обороты показали рост в 4,5 и 3,5 раза соответственно. Заметный рост также продемонстрировали маркетплейсы — в 8,5 раза.

Самый большой рост среди всех способов оплаты в январе-ноябре 2021 года показали Pay-платежи. Их доля выросла на 6% относительно 2020 года — с 13% до 19%. Тем не менее, самую большую долю по обороту (69%) сохраняют за собой банковские карты. Ещё около 3% приходится на электронные кошельки.

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