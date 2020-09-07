Эксперты назвали услуги, популярные у москвичей в разных районах города

Аналитики сервиса по поиску специалистов Profi.ru, провели исследование и выяснили, какие услуги популярны у москвичей в разных районах города. Были проанализированы заказы, которые пользователи сервиса создавали за последний год. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Profi.ru.

Услуги различных специалистов по ремонту чаще других заказывают в Хорошевском, Бутырском и Левобережном районах Москвы. Также нередко за помощью по вопросам починки мебели, бытовой техники или капитального ремонта обращаются жители Арбата и поселка Внуковское.

Помощью репетиторов пользовались жители районов:

Басманный,

Проспект Вернадского,

Раменки,

Донской,

Обручевский.

В Якиманке наиболее популярны услуги в сфере красоты и спорта. Также услуги мастеров маникюра и педикюра, парикмахеров, косметологов, массажистов и других специалистов из индустрии красоты интересны пользователям из Замоскворечья, Дорогомилово, Новогиреево и Донского района.

Вместе с жителями Якиманки спортивных тренеров часто ищут в Останкинском, Тверском, Мещанском районах, а также в районе Аэропорт. В Тверском районе популярны и услуги артистов. Там, а также в Хамовниках, Щукино, Красносельском и Пресненском районах в течение года были востребованы музыканты, певцы, танцоры, фокусники и ведущие для проведения торжеств.

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