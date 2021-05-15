Сервис аренды устройств «Мой девайс» привлек $475 тысяч инвестиций

Сервис аренды устройств по подписке «Мой девайс», который работает в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Уфе, привлек $475 тысяч вложений (около 35,15 млн рублей по курсу ЦБ на 15 мая). Ключевым инвестором выступила компания Kontinuum Group, которая вложила 25 млн рублей. Остальные средства были получены от частных инвесторов, сообщила пресс-служба сервиса.

Полученные средства планируют направить на масштабирование в России, запуск производства девайсов под собственной торговой маркой, а также совершенствование IT-платформы и тестирование зарубежных рынков.

В марте 2021 года, «Мой девайс» привлекли $300 тысяч от участников клуба венчурных инвесторов Angelsdeck —их направили на масштабирование новых направлений и доработку IT-платформы. Ранее проект получил грант от Moscow Seed Fund как призер акселератора «Физтех.Старт». Сегодня компания оценивает себя в $5,7 млн. CEO проекта Ксения Прока.

«Мой девайс» запустился в 2020 году как сервис по аренде электросамокатов по подписке, а позже стал также предоставлять игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. Сервисом воспользовались более 5 тысяч человек. Основатели стартапа — Алексей Миронов, Артем Сербовка, Ксения Прока.

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