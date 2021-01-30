Сервис Care Mentor АI включили в экосистему «СберМедИИ»

Входящая в группу «Сбера» компания «СберМедИИ» договорилась о запуске совместных проектов в сфере цифровизации здравоохранения с разработчиком нейросетевых платформ «КэременторЭйАй» (Care Mentor АI).

«СберМедИИ» и российский разработчик нейросетевых платформ ООО «КэременторЭйАй» (Care Mentor АI) договорились о запуске совместных проектов для цифровизации российского здравоохранения, говорится в релизе банка, поступившем в редакцию RB.ru.

Уже в 2021 году в медицинских клиниках России будут внедряться передовые программные продукты для лучевой диагностики на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Разработанная нейросетевая система Care Mentor АI для определения патологий органов грудной клетки будет интегрирована в экосистему «СберМедИИ» и в ближайшее время станет доступна пользователям.

Предполагается, что интеграция сервисов на единой платформе «СберМедИИ» позволит построить и внедрить эффективные системы поддержки принятия врачебных решений, а также даст новые возможности для масштабирования цифровых сервисов компаний-разработчиков по всей России.

«СберМедИИ» и «Сколтех» разрабатывают медицинские решения на основе 50 моделей искусственного интеллекта.

Фото: beerkoff1/Depositphptos