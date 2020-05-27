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«Акселератор ФРИИ» запускает онлайн-курс по сервис-дизайну

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 10 по 25 июля «Акселератор ФРИИ» проведет курс по созданию и развитию сервисной стратегии, оптимизации бизнес-процессов на основе понимания потребностей клиентов и возможностей компании.

«Акселератор ФРИИ» запускает онлайн-курс по сервис-дизайну

Сервис-дизайн — методология развития бизнеса через проектирование клиентского опыта и повышения общего уровня удовлетворенности пользователей.


В ходе курса вы научитесь использовать подход сервис-дизайна для:

  • создания и развития сервисной стратегии;
  • оптимизации бизнес-процессов на основе потребностей клиентов и возможностей компании.

Курс будет интересен для:

  • руководителей отдела по работе с клиентами; 
  • руководителям отдела программы лояльности;
  • руководителям технической поддержки; 
  • руководителей и специалистов отдела по управлению клиентским опытом;
  • директоров по развитию;
  • бренд-директоров;
  • директоров по маркетингу;
  • руководителей по инновациям.


Записаться на курс можно на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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