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«Акселератор ФРИИ» запускает онлайн-курс по сервис-дизайну
Новости
Юлиана Трегуб
С 10 по 25 июля «Акселератор ФРИИ» проведет курс по созданию и развитию сервисной стратегии, оптимизации бизнес-процессов на основе понимания потребностей клиентов и возможностей компании.
«Акселератор ФРИИ» запускает онлайн-курс по сервис-дизайнуЮлиана Трегуб
Сервис-дизайн — методология развития бизнеса через проектирование клиентского опыта и повышения общего уровня удовлетворенности пользователей.
В ходе курса вы научитесь использовать подход сервис-дизайна для:
- создания и развития сервисной стратегии;
- оптимизации бизнес-процессов на основе потребностей клиентов и возможностей компании.
Курс будет интересен для:
- руководителей отдела по работе с клиентами;
- руководителям отдела программы лояльности;
- руководителям технической поддержки;
- руководителей и специалистов отдела по управлению клиентским опытом;
- директоров по развитию;
- бренд-директоров;
- директоров по маркетингу;
- руководителей по инновациям.
Записаться на курс можно на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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