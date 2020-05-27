С 10 по 25 июля «Акселератор ФРИИ» проведет курс по созданию и развитию сервисной стратегии, оптимизации бизнес-процессов на основе понимания потребностей клиентов и возможностей компании.

«Акселератор ФРИИ» запускает онлайн-курс по сервис-дизайну