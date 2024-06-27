Сервис email-маркетинга DashaMail вышел на рынок Белоруссии. Помимо России это первая страна присутствия компании. В республике она будет работать совместно с с местным провайдером SMS-рассылок, объединение даст клиентам доступ к широкому функционалу маркетинговых инструментов.
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Сервис email-маркетинга DashaMail начал работу в Белоруссии. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.
Партнерский сервис открыт совместно с белорусским провайдером SMS-рассылок Resync. Объединение сервисов даст клиентам доступ к более широкому функционалу маркетинговых инструментов, отметили в DashaMail.
Маркетингом, продажами и эквайрингом займется белорусская Resync. Он получит право использовать товарный знак DashaMail, доступ к программному обеспечению, за что будет платить роялти. Техническую поддержку будет обеспечивать DashaMail.
Фото на обложке: earth phakphum /
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