На Урале разработали сервис по подбору идеальных сотрудников

Весной 2020 уральская компания «Социальный код» представила сервис HR CODE, который выявляет типы мотивации потенциальных сотрудников и работает на основе искусственного интеллекта. Недавно команда выпустила обновление — теперь сервис также анализирует посты кандидатов в «ВКонтакте».

Сервис HR CODE за 30 секунд сканирует анкету, текст резюме и сопроводительного письма и данные из социальной сети кандидата и выдает таблицу с 20 характеристиками работника, включающими психологические черты и гибкие навыки. На основе этих данных можно увидеть, кто склонен к прогулам и опозданиям, срывам сроков, а кому можно безоговорочно доверять.

«Но не спешите увольнять сотрудников, которые “не у места”. Или на ваш взгляд не справляются с “планками”. Возможно, стоит “прокачать” их скилы или направить их энергию в другое русло — в другой отдел или на другие задачи, где они смогут проявить свой потенциал. А правильная мотивация с вашей стороны им в этом поможет», — советуют представители компании «Социальный код».

По собственным данным, HR CODE прошел технические требования по НИОКР и аттестацию у госзаказчика. За время пандемии сервис обработал более 1000 анкет работников 148 компаний из сферы малого, среднего бизнеса и крупных компаний.

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