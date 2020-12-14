Сервис для создания анимационного и видео контента в соцсетях imin привлек $100 тысяч

Мобильный сервис imin привлек инвестиции в раунде Seed от бизнес-ангелов, инвесторов клуба United Investors. Лид-инвестором выступил Роман Логинов. Об этом Rusbase рассказали представители проекта.

С помощью приложения любой пользователь без специальных навыков может создать анимационный видеоконтент для себя или бизнеса. Проект imin был запущен в декабре 2019 года на инвестиции в pre-seed раунде ($25 тысяч) и собственные средства основателя Алексея Халезова.

Привлеченные в текущем раунде $100 тысяч будут потрачены на выпуск второй версии сервиса в январе и выход в другие страны. Дальнейшее масштабирование планируется на Европу и Азию.

«Сфокусироваться, выстроить стратегию развития и привлечь seed раунд нам помог акселератор United Investors, который мы прошли летом 2020 года <...>. Мы выбираем одну из европейских программ акселерации для прохождения весной или летом, после чего планируем привлекать следующий раунд инвестиций», — уточнил Алексей Халезов.

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