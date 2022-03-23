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Сервис по поиску экспертов в области устойчивого маркетинга заработал в России

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

21 марта состоялся запуск российского консалтинг-сервиса I’mpact. Он нацелен на помощь социальным предпринимателям и экспертам в области устойчивого маркетинга.

Сервис по поиску экспертов в области устойчивого маркетинга заработал в России
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I’mpact работает по принципу маркетплейса. На сайте уже сейчас можно найти экспертов в области PR, SMM, дизайна, креатива, культуры и социологических исследований.

Платформа создана для удобной коммуникации и сотрудничества специалистов из импакт-сферы. Ее задача — сделать качественную маркетинговую экспертизу доступной для импакт-предпринимателей и менеджеров социально-ориентированных проектов даже в кризисное время.

Получить более подробную информацию можно — на сайте

Фото на обложке: Erin Donalson / Shutterstock

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