Сервис по поиску экспертов в области устойчивого маркетинга заработал в России

21 марта состоялся запуск российского консалтинг-сервиса I’mpact. Он нацелен на помощь социальным предпринимателям и экспертам в области устойчивого маркетинга.

I’mpact работает по принципу маркетплейса. На сайте уже сейчас можно найти экспертов в области PR, SMM, дизайна, креатива, культуры и социологических исследований.

Платформа создана для удобной коммуникации и сотрудничества специалистов из импакт-сферы. Ее задача — сделать качественную маркетинговую экспертизу доступной для импакт-предпринимателей и менеджеров социально-ориентированных проектов даже в кризисное время.

Получить более подробную информацию можно — на сайте.

Фото на обложке: Erin Donalson / Shutterstock