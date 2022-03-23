Сервис по поиску экспертов в области устойчивого маркетинга заработал в России

21 марта состоялся запуск российского консалтинг-сервиса I’mpact. Он нацелен на помощь социальным предпринимателям и экспертам в области устойчивого маркетинга.
I’mpact работает по принципу маркетплейса. На сайте уже сейчас можно найти экспертов в области PR, SMM, дизайна, креатива, культуры и социологических исследований.
Платформа создана для удобной коммуникации и сотрудничества специалистов из импакт-сферы. Ее задача — сделать качественную маркетинговую экспертизу доступной для импакт-предпринимателей и менеджеров социально-ориентированных проектов даже в кризисное время.
Получить более подробную информацию можно — на сайте.
Фото на обложке: Erin Donalson /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ESG-итоги: как повестка устойчивого развития повлияла на российский рынок в 2021 году
- 2 Устойчивое развитие на практике: как компаниям-производителям вносить реальный вклад в развитие тренда
- 3 Госкорпорация «Росатом» объявила о запуске Impact Team 2050
- 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 5 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
ВОЗМОЖНОСТИ
25 марта 2022
25 марта 2022
31 марта 2022