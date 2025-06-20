Сервис «Оценка.рф» привлечет 50 млн рублей для масштабирования платформы цифровой оценки активов
Сервис «Оценка.рф», предоставляющий автоматизированные отчеты по оценке недвижимости, автомобилей и других активов, объявил о привлечении 50 млн рублей через краудинвестинговую платформу brainbox.VC, сообщили Русбейс в компании.
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Ранее проект привлек 34 млн рублей на pre-seed и seed-раундах от бизнес-ангелов, включая Ильдара Гамилова. Инвесторы brainbox.VC смогут претендовать на возмещение 50% вложений через Московский инвестиционный кластер.
«За год мы превратили идею в работающую цифровую платформу, на которой клиенты уже подали более 9 тыс. заявок и получили свыше 7 тыс. юридически значимых отчетов при конверсии свыше 78%. Полученные в ходе раунда 50 млн рублей мы направим на запуск модулей для ИЖС и коммерческой недвижимости, расширение команды и выход в новые регионы», — отметил Михаил Чернов, CEO «Оценка.рф».
- Проект, основанный в 2024 году предпринимателем Михаилом Черновым, использует искусственный интеллект и машинное обучение, сокращая время подготовки юридически значимых отчетов с нескольких дней до нескольких минут. К концу года сервис увеличил выручку в 10 раз (до 3,5 млн рублей) и подписал партнерства с крупными компаниями («Самолет», «А101», «Банки.ру»).
Фото на обложке: M Isolation photo / Shutterstock / FOTODOM
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