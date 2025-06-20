Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Всё про индивидуальный план развития в бизнесе
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Сервис «Оценка.рф» привлечет 50 млн рублей для масштабирования платформы цифровой оценки активов

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Сервис «Оценка.рф», предоставляющий автоматизированные отчеты по оценке недвижимости, автомобилей и других активов, объявил о привлечении 50 млн рублей через краудинвестинговую платформу brainbox.VC, сообщили Русбейс в компании.

Сервис «Оценка.рф» привлечет 50 млн рублей для масштабирования платформы цифровой оценки активов
  1. Новости

Ранее проект привлек 34 млн рублей на pre-seed и seed-раундах от бизнес-ангелов, включая Ильдара Гамилова. Инвесторы brainbox.VC смогут претендовать на возмещение 50% вложений через Московский инвестиционный кластер.

«За год мы превратили идею в работающую цифровую платформу, на которой клиенты уже подали более 9 тыс. заявок и получили свыше 7 тыс. юридически значимых отчетов при конверсии свыше 78%. Полученные в ходе раунда 50 млн рублей мы направим на запуск модулей для ИЖС и коммерческой недвижимости, расширение команды и выход в новые регионы», — отметил Михаил Чернов, CEO «Оценка.рф».

  • Проект, основанный в 2024 году предпринимателем Михаилом Черновым, использует искусственный интеллект и машинное обучение, сокращая время подготовки юридически значимых отчетов с нескольких дней до нескольких минут. К концу года сервис увеличил выручку в 10 раз (до 3,5 млн рублей) и подписал партнерства с крупными компаниями («Самолет», «А101», «Банки.ру»).

Фото на обложке: M Isolation photo / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Бизнес-нетворкинг
Сервис Русбейс для поиска полезных знакомств и обмена опытом
Присоединиться

Материалы по теме