В России запустили сервис оценки работодателей

«Работа.ру» представила сервис оценки работодателей. Он позволит соискателям избегать недобросовестных компаний. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

Пользователи могут оценить работодателей по пятибалльной шкале. Им необходимо сначала зарегистрироваться, после чего они могут дать оценку компаниям и оставить свой отзыв.

Оценить работодателей можно по шести критериям:

зарплата,

социальный пакет,

карьерный рост,

условия труда,

руководство,

рекомендации.

На основе этих оценок рассчитывается итоговый рейтинг компаний. Соискатели таким образом смогут получать больше информации о работодателе.

CEO classified индустрии Сбера Олег Голубцов заявил, что основная задача сервиса «Работа.ру» — сделать поиск работы и сотрудников быстрым и эффективным. Для улучшения работы сервиса постоянно проводятся опросы и исследования среди пользователей.

Перед запуском сервиса «Работа.ру» провела исследование. По результатам опроса, 74% работодателей часто проверяют отзывы о себе или конкурентах. 35% обращают внимание не только на позитивные, но и на негативные оценки.

В другом опросе «Работы.ру» 54% россиян заявили, что им необходимо заранее получить информацию о рабочем графике и условиях работы в компании. 44% опрошенных ставят в приоритет расстояние от дома до работы, 36% обращают внимание на надежность будущей компании. 34% опрошенных смотрят на позитивные отзывы сотрудников о работе, а для 31% респондентов важна возможность обучения и карьерного роста.

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