Сервис «Около» от X5 начал доставлять заказы из ресторанов Москвы

X5 Retail Group начала экспресс-доставку из нескольких ресторанов Москвы на базе агрегатора «Около». К сервису подключены рестораны «Нияма», «Ваби-Саби», «Menza» и «Много лосося», а также «Город-Сад».

Условия доставки и ассортимент в сервисе «Около» зеркальны предложению ресторанов на официальных площадках. Сотрудничество строится по модели маркетплейса: в приложении «Около» размещается меню партнёров, пользователи оформляют заказ, а агрегатор передаёт заявку в ресторан, говорится в релизе X5 Retail Group.

Доставка осуществляется курьерскими службами партнёров, условия определяются самой точкой. Все меню, представленное на доставку в официальных источниках ресторана (мобильное приложение/сайт), будет доступно для заказа через «Около».

С конца прошлого года агрегатор «Около» доставляет заказы для клиентов торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». За это время модель гиперлокальной доставки прошла необходимую апробацию, была накоплена лояльная база пользователей, которая активно использует приложение «Около» для повседневного потребления, рассказали в компании.

«Мы рассчитываем, что с течением времени с помощью одного приложения наши клиенты смогут закрыть все потребности в части продуктов и готовой еды в рамках одного района, за минимальное время и с высоким уровнем сервиса», — прокомментировал главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.



Агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около» запущен Х5 в ноябре 2020 года и работает в рамках единого мобильного приложения.

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