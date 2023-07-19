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«Работа.ру» запустила умный сервис рекомендаций вакансий из 16 моделей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Работа.ру» запустила сервис рекомендаций вакансий из 16 нейросетевых и коллаборативных моделей. Технология отслеживает поведение соискателей и работодателей и дает им рекомендации для более быстрого поиска вакансии или специалиста. Об этом RB.RU рассказал представитель платформы.

«Работа.ру» запустила умный сервис рекомендаций вакансий из 16 моделей

Чем активнее соискатель взаимодействует с сайтом, тем лучше и точнее под него настраиваются рекомендации. Обновленная система рекомендаций включает в себя пять основных видов:

  1. Анализ и рекомендация лучших предложений на сайте
    Такие рекомендации доступны пользователям, у которых еще нет резюме и опыта взаимодействия с сервисом «Работа.ру». Модель анализирует поведение всех пользователей, и на базе этого формируются подборки — например, «Работа для женщин» или «Свежие вакансии».
  2. Модель рекомендации по действиям
    Анализирует все действия пользователя, благодаря чему сервис точно подбирает для него релевантные рекомендации.
  3. Вакансии, подходящие под резюме
    На основе описанных в резюме навыков, зарплатных ожиданий и прочих параметров модель подбирает подходящие вакансии и предлагает их соискателю.
  4. Вакансии, рекомендованные на основе предыдущих откликов
    Больше всего такой вид рекомендаций подходит представителям рабочих специальностей, которые одним коротким резюме откликаются на большое количество разных вакансий, — водителям, курьерам, грузчикам и т. д.
  5. Анализ по резюме и действиям на сайте
     Такой подход объединяет в себе модель рекомендаций по действиям и рекомендации на основе резюме.

В самой компании заявили, что технология не имеет аналогов среди HR-tech — продуктов и увеличивает конверсию в отклик на 8 п.п.

Фото на обложке: Unsplash

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