«Работа.ру» запустила умный сервис рекомендаций вакансий из 16 моделей

«Работа.ру» запустила сервис рекомендаций вакансий из 16 нейросетевых и коллаборативных моделей. Технология отслеживает поведение соискателей и работодателей и дает им рекомендации для более быстрого поиска вакансии или специалиста. Об этом RB.RU рассказал представитель платформы.
Чем активнее соискатель взаимодействует с сайтом, тем лучше и точнее под него настраиваются рекомендации. Обновленная система рекомендаций включает в себя пять основных видов:
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Анализ и рекомендация лучших предложений на сайте
Такие рекомендации доступны пользователям, у которых еще нет резюме и опыта взаимодействия с сервисом «Работа.ру». Модель анализирует поведение всех пользователей, и на базе этого формируются подборки — например, «Работа для женщин» или «Свежие вакансии».
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Модель рекомендации по действиям
Анализирует все действия пользователя, благодаря чему сервис точно подбирает для него релевантные рекомендации.
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Вакансии, подходящие под резюме
На основе описанных в резюме навыков, зарплатных ожиданий и прочих параметров модель подбирает подходящие вакансии и предлагает их соискателю.
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Вакансии, рекомендованные на основе предыдущих откликов
Больше всего такой вид рекомендаций подходит представителям рабочих специальностей, которые одним коротким резюме откликаются на большое количество разных вакансий, — водителям, курьерам, грузчикам и т. д.
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Анализ по резюме и действиям на сайте
Такой подход объединяет в себе модель рекомендаций по действиям и рекомендации на основе резюме.
В самой компании заявили, что технология не имеет аналогов среди HR-tech — продуктов и увеличивает конверсию в отклик на 8 п.п.
Фото на обложке: Unsplash
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