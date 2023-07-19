«Работа.ру» запустила умный сервис рекомендаций вакансий из 16 моделей

«Работа.ру» запустила сервис рекомендаций вакансий из 16 нейросетевых и коллаборативных моделей. Технология отслеживает поведение соискателей и работодателей и дает им рекомендации для более быстрого поиска вакансии или специалиста. Об этом RB.RU рассказал представитель платформы.

Чем активнее соискатель взаимодействует с сайтом, тем лучше и точнее под него настраиваются рекомендации. Обновленная система рекомендаций включает в себя пять основных видов:

Анализ и рекомендация лучших предложений на сайте

Такие рекомендации доступны пользователям, у которых еще нет резюме и опыта взаимодействия с сервисом «Работа.ру». Модель анализирует поведение всех пользователей, и на базе этого формируются подборки — например, «Работа для женщин» или «Свежие вакансии». Модель рекомендации по действиям

Анализирует все действия пользователя, благодаря чему сервис точно подбирает для него релевантные рекомендации. Вакансии, подходящие под резюме

На основе описанных в резюме навыков, зарплатных ожиданий и прочих параметров модель подбирает подходящие вакансии и предлагает их соискателю. Вакансии, рекомендованные на основе предыдущих откликов

Больше всего такой вид рекомендаций подходит представителям рабочих специальностей, которые одним коротким резюме откликаются на большое количество разных вакансий, — водителям, курьерам, грузчикам и т. д. Анализ по резюме и действиям на сайте

Такой подход объединяет в себе модель рекомендаций по действиям и рекомендации на основе резюме.

В самой компании заявили, что технология не имеет аналогов среди HR-tech — продуктов и увеличивает конверсию в отклик на 8 п.п.

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