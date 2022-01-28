Сервис «Самозанятые.рф» провел ребрендинг

Платформа для самозанятых специалистов «Самозанятые.рф» сменила логотип, обновила дизайн и улучшила интерфейс сервисов. Все эти изменения связаны с ростом компании и значительным расширением спектра услуг: теперь ее цель — сопровождать заказчика и самозанятого исполнителя на каждом этапе сотрудничества: от заключения договора до налоговой отчетности.
Компания «Самозанятые.рф» начала работать в 2019 году с выпуска первого продукта «Кошелек». За три года платформа выросла в экосистему, которая сегодня объединяет в себе маркетплейс, сервис для выплат, кошелек, электронный документооборот и эквайринг. Ребрендинг стал ответом на это расширение.
По словам Дмитрия Артюхова, соучредителя и директора по развитию сервиса «Самозанятые.рф», в компании тщательно подошли к этому и предварительно провели опрос своих пользователей.
По его итогам выяснилось, что платформа ассоциируется у них с такими понятиями, как простота, надежность и удобство. Именно они легли в основу концепции нового дизайна — отсюда яркие и выразительные линии, графичность и закольцованность фигур.
Ключевые изменения затронули логотип — это универсальный знак, который присоединяется к названию продуктов и создает айдентику бренда. «Мы решили оставить двухчастность логотипа и каллиграфию. Так получилось сокращенное “сам”, заключенное в круг. Это символ единства и тесных взаимоотношений как внутри компонентов платформы, так и между ее участниками», — поделился Дмитрий Артюхов.
По данным ФНС, количество самозанятых в России на начало 2022 года достигло четырех млн человек, и по прогнозам это количество будет только расти. Экосистема «Самозанятые.рф» призвана закрыть все потребности во взаимодействии бизнеса и самозанятого.
Фото на обложке: antoniodiaz /
Фото в тексте предоставлены компанией «Самозанятые.рф»
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