МТС Exolve озвучит текст на шести языках

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запустил сервис синтеза речи на одноименной платформе. Новый сервис поможет компаниям автоматизировать процессы озвучивания текста, что существенно упростит взаимодействие с клиентами и повысит его эффективность.

Сервис синтеза речи от МТС Exolve позволяет автоматически преобразовать текстовый контент в естественную речь на шести языках с помощью нейросети. Решение помогает существенно экономить время и ресурсы, необходимые для озвучивания информации в процессе клиентского обслуживания. Пользователю сервиса достаточно ввести текст и задать параметры синтеза, включая язык, голос, эмоциональную окраску и скорость. Система создает речь и сохраняет аудио в библиотеке приложения с уникальным идентификатором.

С новым сервисом компании смогут наладить эффективную коммуникацию с клиентами и оптимизировать затраты. Решение позволяет оперативно создавать аудио для запуска автоматического обзвона, информировать клиентов о статусе и времени доставки заказов, напоминать о предстоящих визитах к врачу и так далее. Также синтез речи востребован для контроля качества обслуживания, так как позволяет легко и удобно проводить опросы удовлетворенности клиентов: достаточно лишь сформулировать вопросы и выбрать подходящую интонацию озвучивания.

«С помощью современного алгоритма обработки речевой информации новый сервис на платформе МТС Exolve обеспечивает высокое качество и естественность звучания, что делает его подходящим для различных сценариев использования, — отметил директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко. — Синтез речи успешно интегрируется с другими услугами платформы МТС Exolve, такими как обратный звонок, голосовые SMS и роботы, и востребован в сферах электронной коммерции, здравоохранения, доставке и других».

Кроме того, на платформе МТС Exolve обновлен функционал статистики сервиса проверки доступных и активных номеров (HLR-запросов). Теперь пользователи API и личного кабинета могут получить доступ к агрегированной статистике своих обращений: благодаря новым возможностям можно отслеживать общее число выполненных запросов, успешные (с полученной информацией) и те, по которым информация отсутствует в базе.