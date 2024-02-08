В MTS Exolve появилась возможность переводить звонки в текст

Цифровая платформа для бизнеса МТС Exolve запустила сервис автоматической текстовой расшифровки телефонных звонков на базе аудиозаписи разговоров. Ранее МТС Exolve предоставляла возможность записать разговор и сохранить его как аудиофайл.

С новым релизом МТС Exolve позволяет не только сохранить голосовую запись, но и превратить ее в текст, чтобы оперативно получить расшифровку любого звонка. Это помогает значительно упростить работу корпоративных заказчиков, в частности отделов качества: больше не нужно прослушивать каждый разговор сотрудников поддержки с клиентами — достаточно прочитать текст и скорректировать скрипт обслуживания при следующих диалогах.

Подключить новую услугу пользователи могут бесплатно без дополнительной интеграции в личном кабинете на сайте exolve.ru. Тарификация происходит по принципу pay-as-you-go, то есть пользователь платит за каждую транскрибированную минуту по окончании вызова.

В настоящий момент все записи и текстовые расшифровки хранятся в течение месяца, в ближайшем будущем пользователи смогут выбрать более длительные сроки хранения.

«Сервис транскрибации звонков открывает перед пользователями МТС Exolve новые возможности для анализа и оптимизации работы своих сотрудников, что в свою очередь способствует улучшению обслуживания клиентов и повышению эффективности бизнеса, — прокомментировал директор по продуктам МТТ Василий Сажко. — Услуга будет востребована в клиентской поддержке, а также в образовании, маркетинге, медицине и многих других сферах, где велик объем контента, который требуется анализировать».

МТС Exolve — облачная платформа, которая была запущена в 2023 году и предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов бизнесом и разработчиками.

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АО МТТ (Межрегиональный ТранзитТелеком) — провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы, сервисы цифровой коммуникационной платформы МТС Exolve.

МТС Exolve — облачная платформа, которая предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов. Платформа запущена в январе 2023 года на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются и крупнейшие компании России, и средний, и малый бизнес. Через единый интерфейс платформы пользователи могут реализовать необходимое им коммуникационное решение: обратный звонок, колл-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, SMS, месседжинг, голосовые роботы и др.

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