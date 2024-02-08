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В MTS Exolve появилась возможность переводить звонки в текст

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Цифровая платформа для бизнеса МТС Exolve запустила сервис автоматической текстовой расшифровки телефонных звонков на базе аудиозаписи разговоров. Ранее МТС Exolve предоставляла возможность записать разговор и сохранить его как аудиофайл. 

В MTS Exolve появилась возможность переводить звонки в текст

С новым релизом МТС Exolve позволяет не только сохранить голосовую запись, но и превратить ее в текст, чтобы оперативно получить расшифровку любого звонка. Это помогает значительно упростить работу корпоративных заказчиков, в частности отделов качества: больше не нужно прослушивать каждый разговор сотрудников поддержки с клиентами — достаточно прочитать текст и скорректировать скрипт обслуживания при следующих диалогах.

Подключить новую услугу пользователи могут бесплатно без дополнительной интеграции в личном кабинете на сайте exolve.ru. Тарификация происходит по принципу pay-as-you-go, то есть пользователь платит за каждую транскрибированную минуту по окончании вызова. 

В настоящий момент все записи и текстовые расшифровки хранятся в течение месяца, в ближайшем будущем пользователи смогут выбрать более длительные сроки хранения.

«Сервис транскрибации звонков открывает перед пользователями МТС Exolve новые возможности для анализа и оптимизации работы своих сотрудников, что в свою очередь способствует улучшению обслуживания клиентов и повышению эффективности бизнеса, — прокомментировал директор по продуктам МТТ Василий Сажко. — Услуга будет востребована в клиентской поддержке, а также в образовании, маркетинге, медицине и многих других сферах, где велик объем контента, который требуется анализировать».

МТС Exolve — облачная платформа, которая была запущена в 2023 году и предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов бизнесом и разработчиками.

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АО МТТ (Межрегиональный ТранзитТелеком) — провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы, сервисы цифровой коммуникационной платформы МТС Exolve.

МТС Exolve — облачная платформа, которая предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов. Платформа запущена в январе 2023 года на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются и крупнейшие компании России, и средний, и малый бизнес. Через единый интерфейс платформы пользователи могут реализовать необходимое им коммуникационное решение: обратный звонок, колл-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, SMS, месседжинг, голосовые роботы и др. 

Фото на обложке: Impact Photography / Shutterstock

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