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МТС Exolve запустила сервис звонков из приложений

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Цифровая платформа МТС Exolve запустила сервис интеграции звонков в мобильные и веб-приложения. Благодаря новому сервису разработчики и бизнес могут подключать звонки из мобильных и веб-приложений при помощи готовых библиотек SDK (Software Development Kit).

МТС Exolve запустила сервис звонков из приложений

В современном бизнесе все более важную роль играют собственные брендированные приложения. Они помогают усилить взаимодействие с клиентами, увеличить продажи и повысить лояльность со стороны потребителей. Функционал Mobile Voice SDK и Web Voice SDK позволяет создавать приложения, с помощью которых пользователи могут совершать и принимать звонки на мобильном устройстве или в окне браузера, не набирая номер вручную. 

«Мы предлагаем разработчикам комплект инструментов, библиотек, документации и образцов кода для упрощения разработки и интеграции звонков в приложения, — прокомментировал директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко. — Наша новая функциональность идеально подходит для широкого спектра сфер деятельности, включая логистику, такси (с возможностью связи между водителем и клиентом), здравоохранение, финансы, электронную торговлю, образование и другие. Гибкость, высокая производительность и возможность использования на различных платформах делают его неотъемлемым инструментом для широкого спектра бизнес-приложений и сервисов».

Новый сервис от МТС Exolve поддерживает самые распространенные браузеры и операционные системы (iOS, Android), что позволяет использовать его на различных устройствах. Звонки осуществляются на основе SIP-соединения на базе технологии WebRTC, что обеспечивает безопасную и качественную связь без помех и эха через интернет. 

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АО МТТ (Межрегиональный ТранзитТелеком) — провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы, сервисы цифровой коммуникационной платформы МТС Exolve. Дополнительная информация: www.mtt.ru.

МТС Exolve — облачная платформа, которая предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов. Платформа запущена в январе 2023 года на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются и крупнейшие компании России, и средний, и малый бизнес. Через единый интерфейс платформы пользователи могут реализовать необходимое им коммуникационное решение: обратный звонок, колл-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, SMS, месседжинг, голосовые роботы и др. Дополнительная информация: www.exolve.ru.

Фото на обложке: Priscilla Du Preez / Unsplash

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