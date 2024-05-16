Сооснователь сервиса для поставщиков маркетплейсов Eggheads нарастил свою долю в проекте на 9,2%

Сооснователь и CEO сервиса для поставщиков маркетплейсов Eggheads Денис Добряков увеличил свою долю в уставном капитале ООО «Эггхедс». Не исключено, что компания готовится к крупному раунду и может быть оценена в более чем 1 млрд рублей, считают опрошенные RB.RU эксперты.

Сооснователь и CEO сервиса аналитики продаж на маркетплейсах Eggheads, позволяющего следить за товарами конкурентов, Денис Добряков увеличил долю в российском юрлице проекта ООО «Эггхедс» на 9,2%, до 66,24%. Одновременно из уставного капитала вышел Сергей Михайленко, которому принадлежала аналогичная доля. Документы на регистрацию изменений поданы 6 мая, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Михайленко впервые стал участником основанного в 2020 году ООО два года назад, в преддеверии бурного роста сервиса. По итогам 2023 года выручка «Эггхедс» увеличилась в 1,9 раза, до 683,2 млн рублей, чистая прибыль — на 6%, до 98 млн рублей. За год компания расширила деятельность, увеличив число штатных сотрудников в два раза, до 258 человек.

На момент публикации новости получить комментарии Добрякова и Михайленко не удалось.

Стоимость «Эггхедс» может превышать 1 млрд рублей, считает основатель стартап-студии TheQube.vc, агентства Antigravity group и сооснователь фонда Malina VC Антон Пронин. Возможно, Михайленко вышел из компании по механизму MBO, когда менеджмент имеет возможность выкупить долю ранее вошедших участников. Эксперт не исключил, что выкуп доли у миноритария на хороших для него условиях произошел в рамках подготовки крупного раунда.

«Возможно, в этому году они готовятся к привлечению более крупного раунда, поэтому увеличивают долю Дениса Добрякова. В этом случае можно ожидать дальнейшую скупку долей у физических лиц по хорошей оценке, чтобы затем либо выйти на pre-IPO, либо привлечь стратега, либо выйти на раунд в несколько сотен миллионов рублей с несколькими фондами среднего уровня», – заявил Пронин в комментарии RB.RU.

Eggheads — SAAS-сервис для поставщиков маркетплейсов. Собирая и анализируя big data из открытых источников (парсинг и данные отчетов маркетплейса) в один рабочий инструмент, Eggheads помогает управлять бизнесом на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Платформа показывает, какие действия влияют на повышение и понижение выдачи товара, отслеживает перспективный товар у конкурентов поставщика и помогает последнему вывести свой товар в топ выдачи.

В карточке компании на сайте фонда «Сколково», участником которого она является, говорится, что сервис считает выручку и недополученную выручку по всем брендам на Wildberries, за счет чего поставщик может понять, стоит ли заходить в определенную категорию или нет, удовлетворяет ли предложение конкурента спрос на конкретную группу товаров.

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