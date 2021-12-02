Глава клиник «Омикрон» подал в суд на ВОЗ из-за такого же названия нового штамма COVID-19

Гендиректор и основатель сети офтальмологических центров «Омикрон» Александр Падар просит арбитражный суд запретить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) использовать аналогичное слово для обозначения штамма COVID-19 или любой другой инфекции.

Соответствующий иск уже подан, сообщили RB.RU в комании. Ответчиком по делу может выступить российское представительство ВОЗ, дата первого заседания пока не известна.

Александр Падар пояснил сайту НГС, что вложил много средств в раскрутку зарегистрированного бренда, а новый штамм под аналогичным названием наносит вред репутации бизнеса. Поисковые системы больше не показывают клинику по запросу «омикрон», зато делятся информацией, наводящей «страх и ужас».

Падар просит суд принудить ВОЗ удалить информацию о штамме «омикрон» из всех документов.

Ранее ВОЗ отказалась от практики называть штаммы коронавируса по географическому принципу, а стала классифицировать их по буквам греческого алфавита — «альфа», «бета», «гамма», «дельта». Последняя разновидность коронавируса получила наименование «омикрон».

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Фото на обложке: pexels.com