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Сеть кофеен Cofix возобновила работу в Казахстане

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сеть кофеен Cofix возобновила работу в Казахстане. На горизонте пяти лет планируется открыть 200 точек продаж. Cofix запустился в Казахстане в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 приостановил развитие.

Сеть кофеен Cofix возобновила работу в Казахстане
  1. Новости

Cofix возобновила работу в Казахстане, открыть точку продаж в Алматы. Об этом сообщается на сайте сети кофеен.

В ближайшие пять лет Cofix намерена открыть 200 кофеен в Казахстане. Развиваться сеть будет по модели мастер-франчайзи. На данный момент компания ищет поставщиков и помещения в аренду в Алматы, Астане, Шымкенте и Актобе.

Cofix вышел на рынок Казахстана в 2020 году, но позже приостановил развитие из-за пандемии COVID-19.

Сеть Cofix насчитывает более 400 точек продаж, из которых более 275 находится в России.

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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