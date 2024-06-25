Сеть кофеен Cofix возобновила работу в Казахстане. На горизонте пяти лет планируется открыть 200 точек продаж. Cofix запустился в Казахстане в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 приостановил развитие.
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Cofix возобновила работу в Казахстане, открыть точку продаж в Алматы. Об этом сообщается на сайте сети кофеен.
В ближайшие пять лет Cofix намерена открыть 200 кофеен в Казахстане. Развиваться сеть будет по модели мастер-франчайзи. На данный момент компания ищет поставщиков и помещения в аренду в Алматы, Астане, Шымкенте и Актобе.
Cofix вышел на рынок Казахстана в 2020 году, но позже приостановил развитие из-за пандемии COVID-19.
Сеть Cofix насчитывает более 400 точек продаж, из которых более 275 находится в России.
Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky /
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