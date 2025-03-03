Сеть «Подружка» заявила об отсутствии оснований для иска о ее банкротстве

В сети «Подружка» (юрлицо «Табер Трейд») сообщили RB.RU, что прекращают работу с ООО «Компания "Агора"» — дистрибьютором товаров повседневного спроса. В феврале «Агора» подала в суд заявление о банкротстве «Табер Трейд».

«Принято решение о завершении отношений с поставщиком ООО «Компания "Агора"», ведется работа по урегулированию вопросов с контрагентом в рабочем порядке в рамках прекращения договорных отношений», — сообщили RB.RU в «Подружке».

По словам представителя сети, компания активно принимает «все законные меры и держит ситуацию на контроле». «Между компаниями происходит внутренняя сверка по расчетам, долг не подтвержден в заявленном размере. Для иска о банкротстве нет никаких оснований. Заявленный банкротный иск "Агоры"» не обоснован», — пояснили в компании.

В «Подружке» не раскрыли информацию, с кем будут работать вместо «Агоры». «Мы постоянно находимся в переговорах с контрагентами и работаем над улучшением условий по действующим контрактам, в рамках сложных переговоров разные контрагенты могут вести себя по-разному», — добавили в «Подружке».

RB.RU направил запрос в «Агору».

В феврале Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление о банкротстве сети «Подружка», поданное «Агорой», писал RB.RU. 13 февраля Арбитражный суд Москвы принял иск «Агоры» о взыскании с «Табер Трейд» 127 млн рублей.

30 января о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Табер Трейд» также сообщало ООО «Авис», продвигающее бренд сексуальной косметики The Luff. Сумма долга перед этой компанией не уточнялась, никакого иска в суд она пока не подала.

ООО «Компания "Агора"» — дистрибьютор товаров повседневного спроса. Ее выручка в 2023 году составила 6 млрд рублей, 100% ООО принадлежат Арастун Булул Оглы Мамедову. Дистрибьютор работает с 1994 года и называет себя официальным партнером российских и зарубежных производителей. На сайте компании указано, что она сотрудничает с L'Oreal, Lacalut, Natura Siberica, Estel, Contex, а также «Арнест», «Свобода», «Невская косметика» и многими другими. Ассортимент компании насчитывает более 13 тыс. наименований, ее клиенты — 3 тыс. компаний.

«Табер трейд» принадлежит ООО «Алькор и Ко», которое также развивает сеть магазинов «Лэтуаль». Выручка ООО «Табер Трейд» в 2023 году составила 19,4 млрд рублей, чистая прибыль — 303,1 млн рублей.

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