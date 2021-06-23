SETTERS инвестирует $1 млн в конкурента HeadHunter HR-стартап «Буду»

Фаундеры коммуникационного агентства SETTERS инвестируют $1 млн в конкурента HeadHunter – HR-стартап «Буду». Он специализируется на услугах по поиску работы и развитию карьеры для молодых специалистов в сферах IT, аналитики и маркетинга.
В первый раунд инвестиций вошли Евгений Давыдов, Александра Жаркова, Алина Чичина, Игорь Минкевич. Средства планируют направить в течение года. Привлеченные инвестиции пойдут на маркетинговое развитие и продвижение платформы «Буду» и сервиса карьерных консультаций «Эйч», принадлежащего стартапу.
«Мы с командой “Буду” и “Эйч” ставим амбициозные задачи – стать точкой притяжения и раскрытия талантов, сделать процесс поиска работы прозрачным и приятным для обеих сторон», – отметил CEO SETTERS Евгений Давыдов.
«Буду» намерен стать крупнейшим игроком ны российском hr-рынке и изменить его, уйдя от рассылки резюме и направив фокус на взаимодействие работодателями с будущими сотрудниками, говорят в компании.
«Инструменты “Буду” созданы для того, чтобы поиск работы был удобным и эффективным. И наша цель на год – стать главным сервисом поиска современных интеллектуальных профессий», – подчеркнул CEO «Буду» и «Эйч» Антон Фатеев.
С января 2021, по данным компании, она растет на 30% ежемесячно в выручке и аудитории. Суммарный охват «Буду» на сегодняшний день – 120 тысяч соискателей и 1200 компаний. Стартап оценивается в $4 млн, прогноз по выручке на 2021 год – 100 млн рублей.
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Фото: «Буду»
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