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Setters купили 10% в PR-агентстве «Пиархаб»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Коммуникационное агентство Setters купило 10% в PR-агентстве «Пиархаб», стоимость сделки составила  $125 тыс. В планах Setters — довести свою долю до 30%, рассказали в пресс-службе «Пиархаба». 

Setters купили 10% в PR-агентстве «Пиархаб»

В «Пиархабе» ожидают, что объединение позволит обоим агентствам предоставлять услуги полного цикла.

Агентство Setters, специализирующееся на дизайне, брендинге и создании кросс-функциональных проектов, планирует активно развивать PR-направление, на эти цели в ближайшие два года будет выделено до $400 тыс.

В компании отметили, что хотя агентства и не нацелены на слияние, их сотрудники после сделки смогут совместно работать над клиентскими кейсами.

Сейчас общее число клиентов «Пиархаба» и Setters превышает 100 российских и иностранных брендов.  В рамках совместной деятельности агентства будут расширять пул партнеров, а также сфокусируются на усилении работы с НКО.

«В 2022 году классический венчур в России окончательно умер, но запрос на PR остался — правда, все больше от крупных брендов и их стартапов внутри корпораций. Мы видим, что сделка с Setters — это возможность сделать спектр услуг текущим клиентам шире, усилить экспертизу SETTERS в пиаре, систематизировать свои знания в финансах и продажах, ну и наконец перейти в большую лигу», — рассказал о предстоящем партнерстве СEO «Пиархаба» Даниил Дымшиц.  

Фото на обложке: Deyan Georgiev / Shutterstock

 

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