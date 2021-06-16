Началась регистрация на форум для стартапов и инвесторов Sevan Startup Summit 2021

С 25 по 31 июля состоится Sevan Startup Summit 2021. Мероприятие для предпринимателей и инвесторов пройдет в формате палаточного лагеря у озера Севан в Армении.

Программа разделена на два направления:

1. Starter — для стартапов на стадии идеи. Участников ждут мастер-классы, воркшопы, сессии с менторами. Также предприниматели смогут побороться за денежные призы в индустриальных треках:

IoT и «умный» город,

финтех,

зеленые технологии,

агротех,

развлечения,

социальное предпринимательство,

технологии для здоровья,

образовательные технологии,

туризм,

AR/VR,

искусственный интеллект.

Победители каждого трека пройдут в полуфинал и получат по $1,5 тыс. Шесть стартапов примут участие в финальном соревновании. Организаторы выберут три лучших команды, которые получат денежный приз.

2. Booster — для проектов с прототипами и первыми инвестициями. Участники пройдут акселерационную программу. Победители треков разделят $15 тыс. и получат возможность привлечь финансирование до $50 тыс.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash