Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Началась регистрация на форум для стартапов и инвесторов Sevan Startup Summit 2021

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 25 по 31 июля состоится Sevan Startup Summit 2021. Мероприятие для предпринимателей и инвесторов пройдет в формате палаточного лагеря у озера Севан в Армении.

Началась регистрация на форум для стартапов и инвесторов Sevan Startup Summit 2021

Программа разделена на два направления:

1. Starter — для стартапов на стадии идеи. Участников ждут мастер-классы, воркшопы, сессии с менторами. Также предприниматели смогут побороться за денежные призы в индустриальных треках:

  • IoT и «умный» город,
  • финтех,
  • зеленые технологии,
  • агротех,
  • развлечения,
  • социальное предпринимательство,
  • технологии для здоровья,
  • образовательные технологии,
  • туризм,
  • AR/VR,
  • искусственный интеллект.

Победители каждого трека пройдут в полуфинал и получат по $1,5 тыс. Шесть стартапов примут участие в финальном соревновании. Организаторы выберут три лучших команды, которые получат денежный приз.

2. Booster — для проектов с прототипами и первыми инвестициями. Участники пройдут акселерационную программу. Победители треков разделят $15 тыс. и получат возможность привлечь финансирование до $50 тыс.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 12 вопросов, которые нужно задать клиенту перед созданием логотипа
  2. 2 «Безос считает, что люди ленивы от природы»: на чем строится кадровая политика Amazon
  3. 3 В Нижнем Новгороде пройдет хакатон по искусственному интеллекту
  4. 4 Какие сложности в работе с мобильной рекламой возникли с обновлением iOS 14.5
  5. 5 ЦРПТ создал приложение для малого бизнеса с возможностью сэкономить на маркировке
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июня 2021

Хакатон по искусственному интеллекту в Нижнем Новгороде

18 июня 2021

Начни иначе

18 июня 2021

Health & Science

Все ВОЗМОЖНОСТИ