Началась регистрация на форум для стартапов и инвесторов Sevan Startup Summit 2021

С 25 по 31 июля состоится Sevan Startup Summit 2021. Мероприятие для предпринимателей и инвесторов пройдет в формате палаточного лагеря у озера Севан в Армении.
Программа разделена на два направления:
1. Starter — для стартапов на стадии идеи. Участников ждут мастер-классы, воркшопы, сессии с менторами. Также предприниматели смогут побороться за денежные призы в индустриальных треках:
- IoT и «умный» город,
- финтех,
- зеленые технологии,
- агротех,
- развлечения,
- социальное предпринимательство,
- технологии для здоровья,
- образовательные технологии,
- туризм,
- AR/VR,
- искусственный интеллект.
Победители каждого трека пройдут в полуфинал и получат по $1,5 тыс. Шесть стартапов примут участие в финальном соревновании. Организаторы выберут три лучших команды, которые получат денежный приз.
2. Booster — для проектов с прототипами и первыми инвестициями. Участники пройдут акселерационную программу. Победители треков разделят $15 тыс. и получат возможность привлечь финансирование до $50 тыс.
Узнать подробности и купить билет можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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