СМИ узнали о планах Мордашова купить сеть «Азбука вкуса»

«Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова заинтересована в покупке продуктовой сети «Азбука вкуса», рассказали «Ведомостям» три источника, близкие к компаниям. По их информации, уже ведутся переговоры о сделке.

По словам собеседников издания, речь идет о покупке всего бизнеса «Азбуки вкуса», который включает 103 одноименных супермаркета, 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также расположенное в этих городах кулинарное производство мощностью 50 т продукции в сутки.

По словам одного из источников, владельцы «Азбуки» планируют выручить от продажи около 40 млрд рублей, другой источник утверждает, что «Севергрупп» пока только оценивает стоимость ритейлера.

Руководитель департамента M&A в BGP Capital Иван Пешков в разговоре с «Ведомостями» заявил, что рыночная стоимость «Азбуки» с учетом долга составляет от 25 млрд до 30 млрд рублей. По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма сделки может составить 35-40 млрд рублей и будет зависеть от мультипликаторов и финансовых показателей за 2024 год, которые компания пока не обнародовала.

Бурмистров добавил, что потенциальная сделка «будет знаковой», а новые владельцы сохранят за сетью ее бренд: «Одни из ключевых компонентов стоимости сети – сильный бренд и лояльная аудитория с высоким уровнем дохода».

За первую половину 2024 года выручка ООО «Городской супермаркет», которое управляет «Азбукой вкуса», выросла на 21%, до 48 млрд рублей, чистая прибыль составила 760 млн рублей — против убытка 830 млн рублей за аналогичный период 2023 года.

По мнению Пешкова, «Азбука вкуса» растет в последние годы за счет открытия в местах с высокой проходимостью мини-маркетов «Азбука daily», которые делают ставку на готовые блюда — одну из самых быстрорастущих категорий в продуктовой рознице. Компания также наращивает онлайн-продажи и развивает собственную сеть дарксторов, отметил Бурмистров.

В 2019 году «Севергрупп» купила 41,9% акций гипермаркета «Лента», впоследствии увеличив свою долю до 80%. В декабре 2024 года «Лента» приобрела 100% голосующих акций АО «Торговый дом "Эра"», которое владеет сетью магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги».

Компания Мордашова также владеет онлайн-ритейлером «Утконос», которого купила зимой 2022 года за 20 млрд рублей, и сетью из 2,1 тыс. магазинов «Монетка», расположенных на Урале и в Западной Сибири.

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