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«Северсталь» запустила конкурс по поиску технологий для сортировки лома

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Северсталь» и венчурный фонд Chrysalix запустили конкурс Steel Circularity Challenge. Он направлен на поиск технологий для определения состава и сортировки железного лома с высоким содержанием меди. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Северстали».

«Северсталь» запустила конкурс по поиску технологий для сортировки лома
«Успешные решения должны позволять определять состав лома, а также сортировать его компоненты с содержанием меди до 0,06% по массе», — рассказали в компании.

Что точно не подходит для участия в конкурсе: ручная сортировка, смешение с менее легированной сталью, разделение с помощью магнитов.

Победитель получит $250 тысяч на запуск пилота, который должен будет занять от 6 месяцев до года. Если пилот будет успешным, стартап сможет привлечь $1 млн, а также финансирование от фонда Chrysalix RoboValley.

Заявки принимаются до 16 октября только на английском языке. Ограничений по квалификации участников нет, можно участвовать командой или персонально.

Полуфиналистов могут пригласить на личную встречу с судейской коллегией.

Фото: Mr. Kosal / Shutterstock

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