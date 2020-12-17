«Северсталь» выбрала шесть экологических стартапов для сотрудничества

«Северсталь» выбрала среди финалистов первого в России акселератора для технологических стартапов в сфере экологии и устойчивого развития GreenTech Startup Booster несколько участников, с которыми продолжит сотрудничество, говорится в релизе компании, поступившем в редакцию Rusbase.

Представители «Северстали», выступавшей официальным партнером акселерационной программы, рассмотрели сотни экологических проектов и провели экспертизу более 150 стартапов. В общей сложности в GreenTech Startup Booster поступило 853 заявки из 190 городов мира.

При выборе перспективных технологий эксперты компании выделили несколько направлений, которые соответствуют вызовам в области экологии: декарбонизация выбросов, снижение объема загрязняющих веществ в воздухе и вторичная переработка отходов производства.

В частности, компания поставила цель к 2023 году уменьшить интенсивность выбросов парниковых газов на 3% по сравнению с уровнем 2020 года. Также «Северсталь» в рамках федерального проекта «Чистый воздух» взяла на себя обязательство реализовать до 2024 года перечень инвестпроектов, в результате чего ожидаемое снижение выбросов составит более 66 000 тонн. В сфере вторичной переработки перед компанией стоит задача к 2025 году снизить массу размещаемых отходов на 20 % по сравнению с 2017 годом.

Среди участников GreenTech Startup Booster эксперты «Северстали» отметили проект, помогающий существенно снизить количество выбросов парниковых и сернистых газов, предлагающий замену традиционного угольного сырья на биококс.

Также они выделили проект энергоэффективной установки для очистки высокотемпературных дымовых газов промышленных производств от твердых частиц, CO, NOx, SOx, HCL, HF, VOC и диоксинов с возможностью их теплоутилизации. В отношении переработки отходов экспертам показался интересным проект, предлагающий новый подход в переработке нефтешламов. Эти компании получает возможность пилотировать свои технологии на промышленных площадках «Северстали».

Кроме того, «Северсталь» учредила специальную номинацию, в которой победил проект безреагентных методов очистки сточных вод. Его авторы получили в подарок обучение в Центре онлайн-обучения «Нетология».

«Рассмотрев множество проектов, мы с коллегами убедились, что российские стартапы предлагают инновационные решения экологических проблем. Я надеюсь, они отлично себя проявят и докажут свои эффективность в условиях нашего производства», — прокомментировала начальник управления экологии «Северстали» Ольга Калашникова.

Фото: Пресс-служба компании «Северсталь»