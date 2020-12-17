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«Северсталь» выбрала шесть экологических стартапов для сотрудничества

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

«Северсталь» выбрала среди финалистов первого в России акселератора для технологических стартапов в сфере экологии и устойчивого развития GreenTech Startup Booster несколько участников, с которыми продолжит сотрудничество, говорится в релизе компании, поступившем в редакцию Rusbase.

«Северсталь» выбрала шесть экологических стартапов для сотрудничества

Представители «Северстали», выступавшей официальным партнером акселерационной программы, рассмотрели сотни экологических проектов и провели экспертизу более 150 стартапов. В общей сложности в GreenTech Startup Booster поступило 853 заявки из 190 городов мира.

При выборе перспективных технологий эксперты компании выделили несколько направлений, которые соответствуют вызовам в области экологии: декарбонизация выбросов, снижение объема загрязняющих веществ в воздухе и вторичная переработка отходов производства. 

В частности, компания поставила цель к 2023 году уменьшить интенсивность выбросов парниковых газов на 3% по сравнению с уровнем 2020 года. Также «Северсталь» в рамках федерального проекта «Чистый воздух» взяла на себя обязательство реализовать до 2024 года перечень инвестпроектов, в результате чего ожидаемое снижение выбросов составит более 66 000 тонн. В сфере вторичной переработки перед компанией стоит задача к 2025 году снизить массу размещаемых отходов на 20 % по сравнению с 2017 годом.

Среди участников GreenTech Startup Booster эксперты «Северстали» отметили проект, помогающий существенно снизить количество выбросов парниковых и сернистых газов, предлагающий замену традиционного угольного сырья на биококс. 

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Также они выделили проект энергоэффективной установки для очистки высокотемпературных дымовых газов промышленных производств от твердых частиц, CO, NOx, SOx, HCL, HF, VOC и диоксинов с возможностью их теплоутилизации. В отношении переработки отходов экспертам показался интересным проект, предлагающий новый подход в переработке нефтешламов. Эти компании получает возможность пилотировать свои технологии на промышленных площадках «Северстали».

Кроме того, «Северсталь» учредила специальную номинацию, в которой победил проект безреагентных методов очистки сточных вод. Его авторы получили в подарок обучение в Центре онлайн-обучения «Нетология».

«Рассмотрев множество проектов, мы с коллегами убедились, что российские стартапы предлагают инновационные решения экологических проблем. Я надеюсь, они отлично себя проявят и докажут свои эффективность в условиях нашего производства», — прокомментировала начальник управления экологии «Северстали» Ольга Калашникова.

Фото: Пресс-служба компании «Северсталь» 

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